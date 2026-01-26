Webinaires Canada – février 2026

Penny McIsaac

Cette session sera dédiée aux cultures urbaines canadiennes, notamment en Nouvelle-Ecosse dans les provinces maritimes. Vous y découvrirez des expériences authentiques et actuelles comme les visites de marchés locaux, les plus beaux parcs citadins, la cuisine locale, mais aussi les visites guidées urbaines, musées, expositions, festivals et hébergements contemporains. Parcs Canada présentera aussi les lieux historiques majeurs dont il assure la conservation.Ces webinaires sont des rendez-vous pensés pour aider les agents de voyage àBon à savoir :• Chaque webinaire se déroule unde• Webinaire suivi d’une session deà la finaprès chaque session :avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentidesavec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canadaavec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgaryavec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosseavec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaiseavec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louiseavec Association Touristique Autochtone du Canada, label Original Original, Association Touristique Autochtone de l’Albertaavec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador TourismNos webinaires sont: chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les Français dans leur région.