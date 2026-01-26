TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Webinaires Canada – février 2026


Destination Canada invite les professionnels du tourisme à explorer l’Alberta dans l’Ouest canadien, et les cultures urbaines au Canada, notamment en Nouvelle-Écosse, à travers deux webinaires ciblés.


Lundi 26 Janvier 2026

Lake Louise, Banff National Park © Travel Alberta
Aer Lingus

Mardi 3 février 2026 – L’Alberta dans l’Ouest canadien


Ce webinaire mettra en lumière les expériences en français dans la province qui compte plus de 70 000 francophones. Des itinéraires bilingues ont d’ailleurs été développés. Vous découvrirez aussi l’accessibilité de l’Alberta qui est desservie en vol direct depuis Paris et dispose d’un large réseau de transports en commun. Les intervenants aborderont enfin les expériences immersives et différenciantes, notamment vers Canmore Kananaskis, véritable trésor caché entre les Rocheuses et les Prairies canadiennes. Vous partirez donc à la découverte de paysages diversifiés dans la province sauvage de l’Alberta !

Intervenants :

Tourisme Alberta - Sarah Hubsch
Tourisme Canmore KananaskisEva Adamkova
Tourisme CalgaryMito Ota

Rue animée Argyle Street, Halifax, Nouvelle-Écosse © Scott Munn
Mardi 24 février 2026 – Cultures urbaines au Canada
Cette session sera dédiée aux cultures urbaines canadiennes, notamment en Nouvelle-Ecosse dans les provinces maritimes. Vous y découvrirez des expériences authentiques et actuelles comme les visites de marchés locaux, les plus beaux parcs citadins, la cuisine locale, mais aussi les visites guidées urbaines, musées, expositions, festivals et hébergements contemporains. Parcs Canada présentera aussi les lieux historiques majeurs dont il assure la conservation.

Intervenants :
Parcs CanadaPenny McIsaac
Tourisme Nouvelle-ÉcossePeter Johnson

Ces webinaires sont des rendez-vous pensés pour aider les agents de voyage à construire des itinéraires cohérents et attractifs pour les voyageurs français.



Bon à savoir :

• Chaque webinaire se déroule un mardi de 15h à 16h
• Webinaire suivi d’une session de questions-réponses à la fin
Replay disponible après chaque session : direction ce lien


Dates & Thématiques 2026 :

6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides

20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada

3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary

24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse

10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise

24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise

7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec Association Touristique Autochtone du Canada, label Original Original, Association Touristique Autochtone de l’Alberta

21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism

Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens: chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les Français dans leur région.

Webinaires Canada – février 2026

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Malaury Mazal, assistante pour Destination Canada sur malaury@360tourisme.fr.

www.LeCanadaNaturellement.fr

