Aérien : les capacités revues à la baisse en Europe pour mai et juin, quid de l'été ?

L’aérien est en pleine tourmente.



Confronté à une crise énergétique violente et durable, qui a vu le prix de la tonne de kérosène plus que doubler, passant de 600 dollars à 1 286 dollars selon les dernières données de l’IATA, le secteur tente de rassurer.



Le début d’année reste globalement positif, d’après la FNAM, avec une hausse du trafic passagers au premier trimestre 2026 de 1,1 %, portée notamment par les lignes internationales (+7,8 %).



L’activité se maintient et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, alors que le kérosène représente désormais 45 % des charges des compagnies, contre 25 % en temps normal, les prix ne suivent pas la courbe des cours du carburant.



" L’intervention militaire en Iran fragilise durablement notre secteur.



Les compagnies françaises doivent désormais faire face simultanément à une explosion de leurs coûts opérationnels, à un environnement réglementaire de plus en plus contraignant et à une concurrence internationale toujours plus forte.



Dans ce contexte, le dialogue engagé avec les pouvoirs publics doit rapidement déboucher sur des réponses concrètes ", a déclaré Pascal de Izaguirre, président de la FNAM.



Face à cette crise durable, les transporteurs s’organisent.