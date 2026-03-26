Ce sont des départs depuis Brest, Caen, Lille, Nantes, et beaucoup depuis Bordeaux. Il n'y a rien de très logique. Cela peut concerner des vols en semaine comme en week-end.



Pour le moment, c'est circonscrit à avril et mai, mais nous ne sommes pas à l'abri que cela s'étende en juin

Nous devons donc faire des contre-propositions aux clients. Tout le travail d'après-vente est énorme depuis plus d'une semaine.

Pour ceux qui n'ont aucun bloc, ni stock, là, c'est compliqué. Pire, si l'agence a monté le package dans son coin : elle ne peut pas annuler le terrestre alors qu'elle a perdu l'aérien.



En ce moment, nous avons beaucoup d'appels d'agences en stress. Ils ont fait du dépackaging. C'est très, très dangereux comme pratique en ce moment

Du côté de Corsicatours,", peste Jean-Marc Ettori, le patron du tour-opérateur.Et les annulations ne sont que la partie émergée de l'iceberg.Au total, le tour-opérateur a recenséC'est finalement une partie du programme de vols de la compagnie qui est soit modifiée, soit supprimée.Chez l'un de ses concurrents, spécialiste de l'île, la situation est plus maîtrisée, en raison de son engagement sur des blocs sièges auprès de Volotea et de ses concurrentes.", nous explique un patron qui préfère conserver l'anonymat.