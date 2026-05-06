TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Surcharge carburant : le ministère des Transports s’interroge sur la pratique de Volotea

Vers un encadrement plus strict des hausses de prix après réservation ?


Alors que la politique tarifaire de Volotea continue de susciter de vives critiques, le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé sur France 2 avoir saisi la DGAC. En ligne de mire : la légalité d’un mécanisme permettant d’augmenter le prix des billets après achat.


Rédigé par le Mercredi 6 Mai 2026 à 15:28

Alors que la politique tarifaire de Volotea continue de susciter de vives critiques - Depositphotos.com @Chalabala
Alors que la politique tarifaire de Volotea continue de susciter de vives critiques - Depositphotos.com @Chalabala
Exotismes
Déjà pointée du doigt ces derniers jours, la stratégie tarifaire de Volotea consistant à ajuster le prix des billets après leur achat continue de faire réagir.

Comme l’expliquait récemment TourMaG, la compagnie low cost a introduit une forme de surcharge carburant a posteriori, liée à l’évolution du prix du kérosène, faisant craindre aux professionnels une facturation "en deux temps" pour les passagers.

Baptisé "promesse de voyage équitable", ce dispositif permet à la compagnie d’augmenter, mais aussi, en théorie, de diminuer le prix d’un billet une fois celui-ci payé.

Invité de l’émission Télématin sur France 2, le ministre des Transports Philippe Tabarot a reconnu l’existence d’incertitudes juridiques autour de ce dispositif.

"Il y a un flou là-dessus", a-t-il déclaré, précisant avoir demandé à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) d’examiner rapidement la situation. Le ministre souligne également que cette question dépasse le cadre national : "ce n’est pas au niveau national que ça se traite, mais au niveau européen".

Une pratique contestée par la profession

Autres articles
Au-delà du cas de la compagnie espagnole, le sujet pourrait faire école. Philippe Tabarot évoque même une possible "jurisprudence Volotea", tant cette pratique est inédite dans le secteur aérien.

Aujourd’hui, Volotea est la seule compagnie à appliquer ce mécanisme, qui repose sur des seuils liés au prix du baril : remboursement partiel sous 65 dollars, hausse du billet au-delà de 75 dollars.

Mais dans un contexte de prix du pétrole élevés, la probabilité d’une baisse apparaît limitée, ce qui alimente les critiques des associations de consommateurs et des professionnels du tourisme.

Cette "flexibilité" tarifaire, présentée comme équitable par la compagnie, interroge sur le respect des règles de transparence tarifaire et de protection des consommateurs.

Pour les acteurs du secteur, elle remet en cause un principe fondamental : celui d’un prix ferme au moment de l’achat.

Désormais, l’enquête demandée par le ministère devra déterminer si cette pratique est conforme au droit européen, et pourrait, le cas échéant, redéfinir les règles du jeu pour l’ensemble du transport aérien.


Lu 237 fois

Tags : carburant, volotea
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

C’est peut-être le moment de choisir le train avec RESANEO

C’est peut-être le moment de choisir le train avec RESANEO
Les agences trouvent toujours le moyen de s’adapter en toutes circonstances. Resaneo est présent à...
Dernière heure

Transavia France offre des données mobiles à l’étranger à ses clients

Surcharge carburant : le ministère des Transports s’interroge sur la pratique de Volotea

Aérien : le SFMA revient en janvier 2027 avec plus de 100 exposants attendus

À Taïwan, le pont de Danjiang ouvre une nouvelle voie touristique

Oceania Cruises supprime les frais non commissionnables pour mieux rémunérer les agences

Brand News

Bahia Principe présente Fully & Freely - L’art de trouver son propre rythme

Bahia Principe présente Fully &amp; Freely - L’art de trouver son propre rythme
Chez Bahia Principe Hotels & Resorts, nous sommes des experts reconnus de l’all-inclusive avec...
Les annonces

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Expedia TAAP, la première plateforme de réservation pour les professionnels du voyage !

Expedia TAAP, la première plateforme de réservation pour les professionnels du voyage !

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés
Distribution

Distribution

Chômage partiel : "le sujet est bien ouvert" a affirmé Serge Papin

Chômage partiel : "le sujet est bien ouvert" a affirmé Serge Papin
Partez en France

Partez en France

Belambra accélère ses investissements et enrichit son offre pour l’été 2026

Belambra accélère ses investissements et enrichit son offre pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

À Taïwan, le pont de Danjiang ouvre une nouvelle voie touristique

À Taïwan, le pont de Danjiang ouvre une nouvelle voie touristique
Production

Production

easyJet holidays lance sa "Big Orange Sale" et gèle l’impact du carburant sur ses prix

easyJet holidays lance sa "Big Orange Sale" et gèle l’impact du carburant sur ses prix
AirMaG

AirMaG

Surcharge carburant : le ministère des Transports s’interroge sur la pratique de Volotea

Surcharge carburant : le ministère des Transports s’interroge sur la pratique de Volotea
Transport

Transport

Après les tensions de 2025, les autocaristes face à la crise énergétique

Après les tensions de 2025, les autocaristes face à la crise énergétique
La Travel Tech

La Travel Tech

Transavia France offre des données mobiles à l’étranger à ses clients

Transavia France offre des données mobiles à l’étranger à ses clients
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Rome, un nouveau 5 étoiles de luxe signé Radisson Collection au Palazzo Sanzio

À Rome, un nouveau 5 étoiles de luxe signé Radisson Collection au Palazzo Sanzio
HotelMaG

Hébergement

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises supprime les frais non commissionnables pour mieux rémunérer les agences

Oceania Cruises supprime les frais non commissionnables pour mieux rémunérer les agences
TravelJobs

Emploi & Formation

Aérien : le SFMA revient en janvier 2027 avec plus de 100 exposants attendus

Aérien : le SFMA revient en janvier 2027 avec plus de 100 exposants attendus
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias