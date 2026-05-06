Surcharge carburant : le ministère des Transports s’interroge sur la pratique de Volotea

Au-delà du cas de la compagnie espagnole, le sujet pourrait faire école. Philippe Tabarot évoque même une possible "jurisprudence Volotea", tant cette pratique est inédite dans le secteur aérien.



Aujourd’hui, Volotea est la seule compagnie à appliquer ce mécanisme, qui repose sur des seuils liés au prix du baril : remboursement partiel sous 65 dollars, hausse du billet au-delà de 75 dollars.



Mais dans un contexte de prix du pétrole élevés, la probabilité d’une baisse apparaît limitée, ce qui alimente les critiques des associations de consommateurs et des professionnels du tourisme.



Cette "flexibilité" tarifaire, présentée comme équitable par la compagnie, interroge sur le respect des règles de transparence tarifaire et de protection des consommateurs.



Pour les acteurs du secteur, elle remet en cause un principe fondamental : celui d’un prix ferme au moment de l’achat.



Désormais, l’enquête demandée par le ministère devra déterminer si cette pratique est conforme au droit européen, et pourrait, le cas échéant, redéfinir les règles du jeu pour l’ensemble du transport aérien.