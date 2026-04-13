Surcharge carburant : Volotea veut vous faire payer deux fois !

La section ajoutée dans les conditions de transport stipule que ce montant ne s’appliquera qu’aux passagers qui auront été informés de cette possibilité " lors du processus de réservation, leur permettant ainsi de prendre une décision éclairée avant de finaliser leur achat.



En finalisant leur achat après avoir été informés de l’éventualité d’un ajustement du prix du billet, les passagers reconnaissent et acceptent qu’un tel ajustement puisse être appliqué et autorisent Volotea à prélever toute augmentation correspondante, ou à rembourser toute baisse, en utilisant le même mode de paiement que celui utilisé pour l’achat du billet. "



Pour Emmanuelle Llop, Volotea est donc dans les clous, tant que l’achat a été réalisé après l’introduction de cette section dans ses conditions de transport.



" Cela signifie que lors de son achat, et avant de confirmer, le passager doit comprendre comment sera calculée la hausse.



Et lorsque la hausse lui sera appliquée avant le départ, une fois son billet acheté, il doit pouvoir la refuser s’il estime qu’elle est trop élevée pour lui, et être remboursé du prix payé, c’est-à-dire annuler son achat.



Volotea a pris la précaution de prévoir aussi la baisse potentielle du prix, pour éviter un déséquilibre trop significatif de la clause ", poursuit-elle.



En revanche, pour l’avocate, la possibilité d’un remboursement ne doit pas être présentée comme une faveur, mais bien comme une obligation légale. Ce n’est pas le seul point qu’elle juge gênant dans le document et les explications de Volotea.



Le fait que la compagnie puisse adapter le prix de billets vendus dans les sept jours précédant le départ ne s’inscrit pas vraiment dans le cadre légal, car " la protection du consommateur imposerait qu’au contraire, le prix du billet ne puisse plus être modifié dans un certain délai avant le départ, notamment pour ceux qui ont acheté très à l’avance ".



Pour rappel, une révision tarifaire ne peut intervenir à moins de vingt jours du départ dans le cadre d’un voyage à forfait. En cas de vol sec en BtoC, ce processus est interdit.



De plus, si la hausse dépasse 8 % du prix total du séjour, le client peut refuser de payer la surcharge et donc annuler son voyage sans frais.



Cette guerre en Iran a aussi créé quelques tensions dans l'industrie...