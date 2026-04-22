Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence

L'Alliance mondiale des associations d'agents de voyages exhorte les compagnies aériennes à adopter une approche plus transparente et collaborative concernant les surcharges qu'elles appliquent - DepositPhotos.com, junce11
L'Alliance mondiale des associations d'agents de voyages (WTAAA) exhorte les compagnies aériennes à adopter une approche plus transparente et collaborative concernant les surcharges qu'elles appliquent.
"Les surcharges imposées par les compagnies aériennes, souvent codées YQ ou YR sur les billets d'avion, étaient initialement associées au recouvrement des coûts du carburant, mais sont désormais utilisées plus largement par certains transporteurs comme des frais imposés par ces derniers.
Elles peuvent apparaître sous différentes appellations, telles que « supplément carburant » ou « supplément international », et cette terminologie et ce traitement incohérents peuvent rendre difficile, pour les consommateurs, la compréhension du véritable prix du voyage", souligne l'alliance dans un communiqué.
"Les surcharges imposées par les compagnies aériennes, souvent codées YQ ou YR sur les billets d'avion, étaient initialement associées au recouvrement des coûts du carburant, mais sont désormais utilisées plus largement par certains transporteurs comme des frais imposés par ces derniers.
Elles peuvent apparaître sous différentes appellations, telles que « supplément carburant » ou « supplément international », et cette terminologie et ce traitement incohérents peuvent rendre difficile, pour les consommateurs, la compréhension du véritable prix du voyage", souligne l'alliance dans un communiqué.
La WTAAA demande des pratiques tarifaires transparentes
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La WTAAA se dit particulièrement préoccupée par le non-remboursement des suppléments imposés par les compagnies aériennes après l'annulation d'un vol, surtout lorsque l'annulation est à l'initiative de la compagnie.
"En cette période d'incertitude mondiale, les voyageurs ont besoin de clarté et de confiance au moment de réserver. Les conseillers en voyages sont souvent ceux qui expliquent les frais complexes et aident les clients lorsque leurs plans sont perturbés, a rappelé Otto de Vries, directeur exécutif de la WTAAA.
Si la WTAAA n'est pas opposée au recouvrement légitime des coûts lorsque cela est nécessaire pour soutenir les opérations des compagnies aériennes dans un contexte géopolitique et pétrolier instable, une plus grande transparence concernant les suppléments imposés par les compagnies aériennes contribuerait à renforcer la confiance des consommateurs tout au long de la chaîne de valeur.
Nous soutenons des pratiques tarifaires transparentes qui aident les consommateurs à comprendre le coût total de leur voyage et renforcent leur confiance dans le système professionnel de distribution de voyages."
Lire aussi : Surcharges carburant : comprendre la flambée des prix dans l’aérien
"En cette période d'incertitude mondiale, les voyageurs ont besoin de clarté et de confiance au moment de réserver. Les conseillers en voyages sont souvent ceux qui expliquent les frais complexes et aident les clients lorsque leurs plans sont perturbés, a rappelé Otto de Vries, directeur exécutif de la WTAAA.
Si la WTAAA n'est pas opposée au recouvrement légitime des coûts lorsque cela est nécessaire pour soutenir les opérations des compagnies aériennes dans un contexte géopolitique et pétrolier instable, une plus grande transparence concernant les suppléments imposés par les compagnies aériennes contribuerait à renforcer la confiance des consommateurs tout au long de la chaîne de valeur.
Nous soutenons des pratiques tarifaires transparentes qui aident les consommateurs à comprendre le coût total de leur voyage et renforcent leur confiance dans le système professionnel de distribution de voyages."
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Quelles mesures mettre en place ?
Pour ce faire, la WTAAA propose un certain nombre d'objectifs :
- une communication claire et systématique des surcharges imposées par les compagnies aériennes au moment de la vente et tout au long du processus de réservation ;
- l'intégration totale des surcharges dans les tarifs de base afin d'éliminer la fragmentation des prix et d'améliorer la transparence pour les consommateurs et les agents de voyages ;
- un traitement équitable et rapide du remboursement de ces surcharges en cas d'annulation de vol donnant lieu à un remboursement ;
- la notification raisonnable des modifications de surcharges afin d'éviter toute mauvaise surprise pour les intermédiaires et les consommateurs ;
- et enfin, un dialogue sectoriel sur une présentation des tarifs plus simple et plus transparente, améliorant la comparabilité pour les consommateurs.
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- une communication claire et systématique des surcharges imposées par les compagnies aériennes au moment de la vente et tout au long du processus de réservation ;
- l'intégration totale des surcharges dans les tarifs de base afin d'éliminer la fragmentation des prix et d'améliorer la transparence pour les consommateurs et les agents de voyages ;
- un traitement équitable et rapide du remboursement de ces surcharges en cas d'annulation de vol donnant lieu à un remboursement ;
- la notification raisonnable des modifications de surcharges afin d'éviter toute mauvaise surprise pour les intermédiaires et les consommateurs ;
- et enfin, un dialogue sectoriel sur une présentation des tarifs plus simple et plus transparente, améliorant la comparabilité pour les consommateurs.
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