Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence

En cette période d'incertitude mondiale, les voyageurs ont besoin de clarté et de confiance au moment de réserver. Les conseillers en voyages sont souvent ceux qui expliquent les frais complexes et aident les clients lorsque leurs plans sont perturbés

Si la WTAAA n'est pas opposée au recouvrement légitime des coûts lorsque cela est nécessaire pour soutenir les opérations des compagnies aériennes dans un contexte géopolitique et pétrolier instable, une plus grande transparence concernant les suppléments imposés par les compagnies aériennes contribuerait à renforcer la confiance des consommateurs tout au long de la chaîne de valeur.



Nous soutenons des pratiques tarifaires transparentes qui aident les consommateurs à comprendre le coût total de leur voyage et renforcent leur confiance dans le système professionnel de distribution de voyages.