Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires

Selon l’armateur, ces itinéraires de navigation ont été élaborés grâce à une coordination approfondie avec les principales autorités et parties prenantes en matière de sécurité, afin d’assurer que chaque mouvement soit effectué avec les plus hauts niveaux de sûreté, de précision et de maîtrise de la situation.



Pour Celestyal, la sécurité a pu être assurée grâce au sang-froid constant démontrés par les capitaines Vasileiou et Vasilakos, ainsi que par les équipes à bord et à terre.



L'armateur grec confirme que l’ensemble des croisières actuellement en vente seront effectuées comme initialement prévu, offrant ainsi à ses passagers et agences de voyages une garantie de continuité et de fiabilité à mesure que la compagnie amorce son déploiement en Méditerranée.