Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires

Des six navires de croisières coincés dans le Golfe persique, le Celestyal Discovery est le premier à avoir franchi le détroit d'Ormuz @Celestyal
Le vendredi 17 avril, le Celestyal Discovery, sous le commandement du capitaine Nikolaos Vasileiou, est devenu le premier navire de croisière à quitter le golfe Persique, en suivant un itinéraire de navigation minutieusement établi en étroite collaboration avec les autorités régionales et les équipes de sécurité maritime.
Cette opération pionnière a permis d’établir un itinéraire sûr à travers le détroit, ouvrant la voie aux autres compagnies de croisières.
Le Celestyal Journey, dirigé par le capitaine Angelos Vasilakos, a emprunté avec succès le même itinéraire le samedi 18 avril, prenant la tête d’un convoi élargi de navires de croisière quittant la région via ce corridor sécurisé.
Cette opération pionnière a permis d’établir un itinéraire sûr à travers le détroit, ouvrant la voie aux autres compagnies de croisières.
Le Celestyal Journey, dirigé par le capitaine Angelos Vasilakos, a emprunté avec succès le même itinéraire le samedi 18 avril, prenant la tête d’un convoi élargi de navires de croisière quittant la région via ce corridor sécurisé.
Un hommage aux deux capitaines et aux équipes
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Selon l’armateur, ces itinéraires de navigation ont été élaborés grâce à une coordination approfondie avec les principales autorités et parties prenantes en matière de sécurité, afin d’assurer que chaque mouvement soit effectué avec les plus hauts niveaux de sûreté, de précision et de maîtrise de la situation.
Pour Celestyal, la sécurité a pu être assurée grâce au sang-froid constant démontrés par les capitaines Vasileiou et Vasilakos, ainsi que par les équipes à bord et à terre.
L'armateur grec confirme que l’ensemble des croisières actuellement en vente seront effectuées comme initialement prévu, offrant ainsi à ses passagers et agences de voyages une garantie de continuité et de fiabilité à mesure que la compagnie amorce son déploiement en Méditerranée.
Pour Celestyal, la sécurité a pu être assurée grâce au sang-froid constant démontrés par les capitaines Vasileiou et Vasilakos, ainsi que par les équipes à bord et à terre.
L'armateur grec confirme que l’ensemble des croisières actuellement en vente seront effectuées comme initialement prévu, offrant ainsi à ses passagers et agences de voyages une garantie de continuité et de fiabilité à mesure que la compagnie amorce son déploiement en Méditerranée.