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Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière

Cinq navires ont franchi le détroit


Après plusieurs jours d’incertitude, les cinq paquebots européens encore présents dans le golfe Persique ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz, marquant une sortie coordonnée de la zone. Parmi eux, le MSC Euribia, les Mein Schiff 4 et Mein Schiff 5, ainsi que les Celestyal Journey et Celestyal Discovery.


Rédigé par le Dimanche 19 Avril 2026 à 19:15

MarineTraffic permet de suivre en temps réel les mouvements des navires, une application prisée par les passagers @MarineTraffic
MarineTraffic permet de suivre en temps réel les mouvements des navires, une application prisée par les passagers @MarineTraffic
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Un ouf de soulagement pour les armateurs comme pour les passagers, qui redoutaient une annulation en cascade des prochaines croisières.

Tout au long de la journée de samedi , les mouvements des navires de croisières, qui ont réussi à quitter le golfe Persique avant que l'Iran annonce de nouveau sa fermeture, ont été suivis en temps réel par de nombreux croisiéristes, notamment via l’application MarineTraffic.

Dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz, chaque variation de trajectoire a été scrutée.

Le MSC Euribia a notamment suscité une vive inquiétude lorsqu’il a brièvement interrompu sa progression, avant de reprendre sa route quelques heures plus tard. Un épisode suivi presque comme un thriller.

Le MSC Euribia débutera sa saison 'Europe du Nord' mi-mai

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Le communiqué de MSC Croisières a été accueilli avec soulagement sur les réseaux sociaux par de futurs passagers. La compagnie a confirmé samedi en fin d'après-midi que le MSC Euribia a franchi le détroit "sans encombre, en coordination avec les autorités compétentes", et fait désormais route vers l’Europe du Nord, où sa saison doit reprendre mi-mai depuis Kiel et Copenhague.

Une "évasion" également réussie pour les navires de Celestyal Cruises et de TUI Cruises, avec les Celestyal Journey, Celestyal Discovery, Mein Schiff 4 et Mein Schiff 5 désormais sortis de la zone.

Cette évacuation intervient alors que plusieurs navires étaient immobilisés dans la région depuis fin février, contraignant les compagnies à annuler de nombreuses croisières et à revoir leurs plans à court et moyen terme.

Des conséquences sur la saison 2026-2027

Les conséquences se font déjà sentir sur les programmations futures. Costa Croisières a ainsi acté son retrait du Golfe pour l’hiver 2026/2027, en redéployant le Costa Smeralda aux Canaries et le Costa Pacifica en Méditerranée.

Même logique chez MSC Croisières, qui repositionne son navire amiral, le MSC World Europa, vers les Antilles françaises Du côté de Celestyal Cruises, après l’annulation de ses croisières d’avril, la reprise est désormais prévue en Méditerranée dès le mois de mai, avec un recentrage sur la Grèce.


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Tags : croisieres, moyen orient, ormuz
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