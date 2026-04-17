Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière

Un ouf de soulagement pour les armateurs comme pour les passagers, qui redoutaient une annulation en cascade des prochaines croisières.



Tout au long de la journée de samedi , les mouvements des navires de croisières, qui ont réussi à quitter le golfe Persique avant que l'Iran annonce de nouveau sa fermeture, ont été suivis en temps réel par de nombreux croisiéristes, notamment via l’application MarineTraffic.



Dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz, chaque variation de trajectoire a été scrutée.



Le MSC Euribia a notamment suscité une vive inquiétude lorsqu’il a brièvement interrompu sa progression, avant de reprendre sa route quelques heures plus tard. Un épisode suivi presque comme un thriller.