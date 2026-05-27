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Perk décroche une facilité de crédit de 300 M$

plateforme dédiée à la gestion des voyages et des dépenses


Perk annonce avoir obtenu une facilité de crédit de 300 millions de dollars. Les fonds doivent permettre "d'accélérer les investissements dans le produit, la technologie et l'IA, et de financer la prochaine phase de croissance mondiale de Perk."


Rédigé par le Mercredi 3 Juin 2026 à 14:16

Perk décroche une facilité de crédit de 300 M$ - Photo Perk
Perk décroche une facilité de crédit de 300 M$ - Photo Perk
MSC Croisières
Perk, anciennement TravelPerk, annonce avoir obtenu une facilité de crédit privé de 300 millions de dollars auprès d'un consortium mené par Neuberger Specialty Finance, aux côtés de Blue Owl Capital, Hercules Capital et Liquidity.

Cette nouvelle ligne de financement remplace et augmente celle contractée en 2024, dans des conditions jugées plus favorables. Les fonds serviront à accélérer les investissements dans les produits, la technologie et l'intelligence artificielle, ainsi qu'à soutenir la croissance internationale de l'entreprise, notamment le lancement de sa plateforme intégrée de gestion des dépenses aux États-Unis, indique un communiqué de presse.

Autres articles
La société indique avoir dépassé les 300 millions de dollars de chiffre d'affaires annualisé en 2025, avec une croissance de 48 %.

En novembre dernier, elle a également lancé une plateforme réunissant voyages d'affaires, dépenses et événements au sein d'un même environnement technologique basé sur l'IA.

« Cette nouvelle facilité témoigne de la confiance des prêteurs dans la vision et la stratégie de Perk », souligne l'entreprise dans un communiqué.

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Tags : voyage d'affaires
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