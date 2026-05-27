Perk décroche une facilité de crédit de 300 M$

La société indique avoir dépassé les 300 millions de dollars de chiffre d'affaires annualisé en 2025, avec une croissance de 48 %.



En novembre dernier, elle a également lancé une plateforme réunissant voyages d'affaires, dépenses et événements au sein d'un même environnement technologique basé sur l'IA.



« Cette nouvelle facilité témoigne de la confiance des prêteurs dans la vision et la stratégie de Perk », souligne l'entreprise dans un communiqué.