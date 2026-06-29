La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Si les liaisons aériennes se concentrent sur les grandes villes, de plus en plus de voyageurs prolongent leur séjour pour découvrir la nature polonaise, un atout majeur dans l’essor du pays comme destination touristique.La Pologne est l’un des rares pays d’Europe à offrir une telle diversité de sites naturels, avec de vastes espaces préservés à l’état quasi naturel et une riche biodiversité, tant végétale qu’animale. On y découvre des paysages très variés : des longues plages de la mer Baltique au nord, aux grands lacs de Mazurie au nord-est, jusqu’aux sommets rocheux des Tatras et à la chaîne des Bieszczady au sud. Contrairement à l’image qui la réduit à une vaste plaine uniforme, la Pologne est un pays contrasté, fait de régions montagneuses, littorales et de régions de lacs.Les forêts couvrent encore près de 30 % de la superficie du pays. Ces espaces semi-sauvages, dont la forêt de Białowieża constitue l’exemple le plus remarquable, sont protégés au sein de 23 parcs nationaux, dont huit sont inscrits sur la liste internationale des réserves de biosphère de l’UNESCO.