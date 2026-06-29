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La Pologne, une destination à proposer à vos clients


La Pologne s’impose progressivement comme l’une des destinations les plus prometteuses du tourisme européen, une dynamique qui devrait encore s’accélérer à l’horizon 2027. Facilement accessible en avion depuis la France, le pays séduit par une combinaison rare en Europe : des villes historiques au riche patrimoine, une nature préservée, un coût de séjour attractif et un climat estival plus tempéré que dans le sud du continent. Un atout de plus en plus recherché à l’heure où les épisodes de canicule se multiplient.


Rédigé par l'Office National Polonais de Tourisme le Lundi 6 Juillet 2026 à 06:05

Un pays de plus en plus connecté à la France

Gdańsk © Polish Tourism Organisation
Gdańsk © Polish Tourism Organisation
IFTM
Depuis Paris, mais aussi de plusieurs grands aéroports régionaux, les compagnies régulières et low cost proposent un nombre croissant de liaisons vers la Pologne. Des vols directs desservent désormais Varsovie, Cracovie, Gdańsk, Poznań et Wrocław, opérés notamment par LOT Polish Airlines, Air France et les compagnies low cost.
Le temps de vol est court (environ 2h-2h30), ce qui positionne la Pologne comme une destination idéale de city-break de 3 à 5 jours ou de circuits d’une à deux semaines. Membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, la Pologne est facilement accessible aux voyageurs français : aucun visa ni passeport n'est nécessaire, une carte nationale d'identité en cours de validité suffit.

Les villes polonaises facilement accessibles depuis la France :

Varsovie, capitale dynamique et créative
Varsovie © Polish Tourism Organisation
Varsovie © Polish Tourism Organisation

Longtemps considérée comme une ville de passage, Varsovie s’est transformée et séduit désormais les amateurs de city-breaks. Sa vieille ville reconstruite et classée à l’UNESCO contraste avec les gratte-ciels modernes. Incontournables : Stare Miasto et le château royal, les musées de l’Insurrection et POLIN, ainsi que le vaste parc Łazienki. La ville mise sur festivals, gastronomie moderne et rooftops, attirant jeunes urbains et télétravailleurs.

Cracovie, l’incontournable capitale historique
Cracovie © Polish Tourism Organisation
Cracovie © Polish Tourism Organisation

Porte d’entrée du pays, Cracovie reste le premier choix des visiteurs pour sa place du Marché, le Wawel, le quartier juif de Kazimierz et la proximité de Wieliczka et d’Auschwitz-Birkenau. Elle combine patrimoine, vie nocturne et événements culturels, idéale pour un premier séjour.

Gdańsk et la côte de la Baltique : la Porte d’Or de la Pologne

Décrite comme une « petite Amsterdam », Gdańsk séduit par sa vieille ville, ses musées de référence et son histoire liée à Solidarność. La Tricité (Gdańsk-Sopot-Gdynia) offre plages de sable et ambiance balnéaire. La région incarne la tendance « coolcation » : un climat tempéré, des prix raisonnables et des vacances d’été loin de la chaleur méditerranéenne.

Wrocław, Poznań et les autres villes à découvrir
Wrocław © Polish Tourism Organisation
Wrocław © Polish Tourism Organisation

• Wrocław : marché animé, îles sur l’Oder, bien reliée à la France par des vols low-cost.
• Poznań : accessible depuis Paris, place du Vieux Marché aux façades pastel et scène gastronomique contemporaine.
• Katowice : ancienne ville industrielle en reconversion devenue pôle de musique, design, patrimoine, porte d’entrée vers les Beskides et les Tatras.
• Łódź : ancienne capitale de l’industrie textile, centre majeur des arts plastiques et du cinéma.

Lublin, future capitale européenne de la culture 2029

Longtemps restée en dehors des circuits touristiques classiques, Lublin s’impose désormais comme la grande « nouvelle venue » de l’est de la Pologne. La ville a été désignée Capitale européenne de la culture 2029, ce qui va irriguer l’ensemble de sa vie culturelle : rénovation des espaces publics, création de nouveaux lieux artistiques, développement de grands festivals et mise en place de programmes européens consacrés à la création contemporaine.

👉 Pour en savoir plus sur les principales villes polonaises, consultez :
https://www.pologne.travel/villes/

Au-delà des villes : nature, montagnes et lacs

Les Tatras © Polish Tourism Organisation
Les Tatras © Polish Tourism Organisation
Si les liaisons aériennes se concentrent sur les grandes villes, de plus en plus de voyageurs prolongent leur séjour pour découvrir la nature polonaise, un atout majeur dans l’essor du pays comme destination touristique.

La Pologne est l’un des rares pays d’Europe à offrir une telle diversité de sites naturels, avec de vastes espaces préservés à l’état quasi naturel et une riche biodiversité, tant végétale qu’animale. On y découvre des paysages très variés : des longues plages de la mer Baltique au nord, aux grands lacs de Mazurie au nord-est, jusqu’aux sommets rocheux des Tatras et à la chaîne des Bieszczady au sud. Contrairement à l’image qui la réduit à une vaste plaine uniforme, la Pologne est un pays contrasté, fait de régions montagneuses, littorales et de régions de lacs.

Les forêts couvrent encore près de 30 % de la superficie du pays. Ces espaces semi-sauvages, dont la forêt de Białowieża constitue l’exemple le plus remarquable, sont protégés au sein de 23 parcs nationaux, dont huit sont inscrits sur la liste internationale des réserves de biosphère de l’UNESCO.

👉 Pour en savoir plus sur les parcs nationaux, consultez :
https://www.pologne.travel/parcs-nationaux/

Les produits polonais les plus populaires

Parmi plusieurs offres présentes sur le marché on peut citer :
- Week-ends et city breaks dans des villes historiques telles que Cracovie, Varsovie, Wrocław, Gdańsk ou Poznań
- Cours séjours combinant Varsovie et Cracovie, Varsovie et Gdańsk, Varsovie et Wrocław etc.
- Circuits culturels accompagnés, incluant la découverte des villes historiques et du patrimoine de l’UNESCO
- Tourisme de mémoire : visites de sites liés à la Seconde Guerre mondiale (Auschwitz-Birkenau, musées de Gdańsk et de Varsovie) et à l’histoire contemporaine (Solidarność)
- Autotour en Pologne
- Voyages scolaires et voyages thématiques tels que pèlerinages, séjours autour des marchés de Noël ou du Nouvel An à Cracovie ou Varsovie, séjours autour de nombreux festivals musicaux ou randonnées dans les Tatras.
- Voyages sur mesure

La Pologne se distingue par :
• Un excellent rapport qualité-prix (hébergement, restauration, transports)
• Un équilibre entre grandes villes historiques, nature et tourisme mémoriel
• Un réseau aérien et ferroviaire pratique pour les circuits multi-villes

C’est une destination polyvalente, adaptée à tout type de produits touristiques : city-breaks, circuits, nature, culture, famille ou événements.

Les nombreuses agences réceptives polonaises, professionnelles, expérimentées et francophones opèrent sur le marché français : https://www.pologne.travel/receptifs-polonais/

Perspectives pour 2027 et au-delà

Tout indique que la Pologne va consolider sa place parmi les principales destinations européennes :

• Une offre culturelle et naturelle très diversifiée,
• Des connexions aériennes renforcées avec la France et le reste de l’Europe,
• Des prix globalement compétitifs par rapport à l’Europe de l’Ouest,
• Une adaptation du secteur (hôtellerie, transports, circuits) aux attentes des voyageurs en matière de flexibilité, de télétravail, d’expériences locales et d’engagement environnemental.

Pour les voyageurs français, la Pologne apparaît comme une alternative crédible aux city-trips classiques (Londres, Rome, Barcelone) et aux circuits culturels organisés ainsi qu’aux vacances de bord de mer saturées du sud de l’Europe. Entre villes d’art, plages de la Baltique, montagnes du sud et campagnes de l’est, elle offre un terrain de jeu presque inépuisable pour les années à venir.

La Pologne reste aussi une destination moins chère que la moyenne de l’Europe occidentale, tant pour l’hébergement que pour la restauration ou les activités, ce qui en fait une destination particulièrement attractive.

Tomasz Rudomino
Directeur de l’Office National Polonais de Tourisme à Paris

Contacter L'Office National Polonais de Tourisme

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
Office National Polonais de Tourisme
10 rue Saint-Augustin, 75002 Paris

Katarzyna Dubois
Chargée des Relations Professionnels
E-mail : katarzyna.dubois@pot.gov.pl
Téléphone : 01 42 44 29 92

www.pologne.travel/fr

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Tags : Office National Polonais de Tourisme
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