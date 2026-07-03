Le Sénat épingle le contrôle aérien français !

À plus long terme, les projections d'Eurocontrol sont en revanche préoccupantes. Sans mesures correctrices, la France pourrait devenir « un point de blocage majeur du ciel européen ». L'organisme estime qu'à l'horizon 2030, le contrôle aérien français ne serait plus en mesure d'absorber l'ensemble du trafic, conduisant à des annulations structurelles de vols. Les pertes pour les compagnies aériennes pourraient atteindre 1,3 milliard d'euros par an en 2030, puis 1,7 milliard d'euros en 2035.



Comment en est-on arrivé là ?



Le rapport met en lumière plusieurs facteurs. Le premier concerne les ressources humaines. Entre 2029 et 2035, 30 % des contrôleurs aériens partiront à la retraite, alors que la France souffre déjà d'un déficit d'effectifs. À cela s'ajoute une formation particulièrement longue, d'environ cinq ans, contre trois ans en moyenne dans les autres pays européens, notamment en raison du principe du « full rating », qui forme chaque contrôleur aux trois types de contrôle aérien.



Le rapport pointe également une organisation du travail jugée encore trop rigide, malgré les évolutions introduites ces dernières années, ainsi qu'une dette technologique importante. Les programmes de modernisation accumulent les retards, à l'image du système 4-Flight, lancé il y a plus de dix ans et toujours en cours de déploiement. Le Sénat souligne aussi l'obsolescence croissante de certains équipements critiques et regrette l'absence d'un véritable plan global de maîtrise des risques techniques.