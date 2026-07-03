Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève - Copyright des photos : Marylou
Ethiopian Airlines renforce son réseau français avec l'ouverture d'une nouvelle liaison au départ de Lyon-Saint Exupéry. Depuis le 2 juillet 2026, la compagnie assure trois vols par semaine entre Lyon et Addis-Abeba, via Genève, les mardis, jeudis et samedis, opérés en Airbus A350.
Avec cette nouvelle desserte, Ethiopian Airlines étend sa présence en France à trois destinations, après Paris et Marseille.
Grâce au hub d'Addis-Abeba, les voyageurs au départ de Lyon pourront rejoindre plus de 65 destinations africaines proposées par Ethiopian Airlines, ainsi que plusieurs destinations au Moyen-Orient et en Asie.
Avec cette nouvelle desserte, Ethiopian Airlines étend sa présence en France à trois destinations, après Paris et Marseille.
Grâce au hub d'Addis-Abeba, les voyageurs au départ de Lyon pourront rejoindre plus de 65 destinations africaines proposées par Ethiopian Airlines, ainsi que plusieurs destinations au Moyen-Orient et en Asie.
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Pour l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, cette arrivée s'inscrit dans une stratégie de développement des liaisons long-courriers.
« L'arrivée d'Ethiopian Airlines à Lyon marque une nouvelle étape dans le développement international de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry et illustre la stratégie de VINCI Airports visant à renforcer la connectivité de ses plateformes. Grâce au hub d'Addis-Abeba, cette liaison offre aux voyageurs du territoire l'accès à 26 destinations exclusives au départ de Lyon.
Elle constitue un levier de développement majeur pour les échanges économiques et touristiques entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Afrique », souligne Cédric Fechter, président du Directoire d'Aéroports de Lyon.
« L'arrivée d'Ethiopian Airlines à Lyon marque une nouvelle étape dans le développement international de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry et illustre la stratégie de VINCI Airports visant à renforcer la connectivité de ses plateformes. Grâce au hub d'Addis-Abeba, cette liaison offre aux voyageurs du territoire l'accès à 26 destinations exclusives au départ de Lyon.
Elle constitue un levier de développement majeur pour les échanges économiques et touristiques entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Afrique », souligne Cédric Fechter, président du Directoire d'Aéroports de Lyon.
|Numéros de vol
|Fréquences
|Aéroport de départ
|Heure de départ
|Aéroport d’arrivée
|Heure d’arrivée
|Type avion
|ET 738
|Mardi, jeudi, samedi
|Addis-Abeba
|00:10
|Genève
|06:30
|A350
|ET 738
|Mardi, jeudi, samedi
|Genève
|07:30
|Lyon
|08:15
|A350
|ET 739
|Mardi, jeudi, samedi
|Lyon
|19:20
|Genève
|20:05
|A350
|ET 739
|Mardi, jeudi, samedi
|Genève
|21:05
|Addis-Abeba
|04:55
|A350