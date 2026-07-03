logo AirMaG  
Recherche avancée

Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève

trois vols par semaine entre Lyon et Addis-Abeba, via Genève


Ethiopian Airlines poursuit son développement en France. Depuis le 2 juillet 2026, la compagnie propose trois vols hebdomadaires entre Lyon et Addis-Abeba, avec une escale à Genève.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 11:57

Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève - Copyright des photos : Marylou
Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève - Copyright des photos : Marylou
CroisiEurope
Ethiopian Airlines renforce son réseau français avec l'ouverture d'une nouvelle liaison au départ de Lyon-Saint Exupéry. Depuis le 2 juillet 2026, la compagnie assure trois vols par semaine entre Lyon et Addis-Abeba, via Genève, les mardis, jeudis et samedis, opérés en Airbus A350.

Avec cette nouvelle desserte, Ethiopian Airlines étend sa présence en France à trois destinations, après Paris et Marseille.

Grâce au hub d'Addis-Abeba, les voyageurs au départ de Lyon pourront rejoindre plus de 65 destinations africaines proposées par Ethiopian Airlines, ainsi que plusieurs destinations au Moyen-Orient et en Asie.


Autres articles
Pour l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, cette arrivée s'inscrit dans une stratégie de développement des liaisons long-courriers.

« L'arrivée d'Ethiopian Airlines à Lyon marque une nouvelle étape dans le développement international de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry et illustre la stratégie de VINCI Airports visant à renforcer la connectivité de ses plateformes. Grâce au hub d'Addis-Abeba, cette liaison offre aux voyageurs du territoire l'accès à 26 destinations exclusives au départ de Lyon.

Elle constitue un levier de développement majeur pour les échanges économiques et touristiques entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Afrique », souligne Cédric Fechter, président du Directoire d'Aéroports de Lyon.

Numéros de vol Fréquences Aéroport de départ Heure de départ Aéroport d’arrivée Heure d’arrivée Type avion
ET 738 Mardi, jeudi, samedi Addis-Abeba 00:10 Genève 06:30 A350
ET 738 Mardi, jeudi, samedi Genève 07:30 Lyon 08:15 A350
ET 739 Mardi, jeudi, samedi Lyon 19:20 Genève 20:05 A350
ET 739 Mardi, jeudi, samedi Genève 21:05 Addis-Abeba 04:55 A350

Lu 143 fois

Tags : addis abeba, ethiopian airlines, lyon
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie

Brand news AirMaG

Cet été, on prend le train avec RESANEO

Cet été, on prend le train avec RESANEO
L’été commence avec son lot de voyageurs potentiels qui n’ont pas encore réservé leur lieu de...
Dernière heure

TAP Air Portugal ouvre une ligne directe entre Lisbonne et Curitiba au Brésil

Hospitalité de luxe : les trois clés pour créer une expérience qui marque les voyageurs [ABO]

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français
Partez en France

Partez en France

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés

Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés
Production

Production

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal ouvre une ligne directe entre Lisbonne et Curitiba au Brésil

TAP Air Portugal ouvre une ligne directe entre Lisbonne et Curitiba au Brésil
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels & Resorts en Arabie saoudite

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels &amp; Resorts en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles
TravelJobs

Emploi & Formation

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias