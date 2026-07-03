Ethiopian Airlines ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba via Genève

Ethiopian Airlines renforce son réseau français avec l'ouverture d'une nouvelle liaison au départ de Lyon-Saint Exupéry. Depuis le 2 juillet 2026, la compagnie assure trois vols par semaine entre Lyon et Addis-Abeba, via Genève, les mardis, jeudis et samedis, opérés en Airbus A350.



Avec cette nouvelle desserte, Ethiopian Airlines étend sa présence en France à trois destinations, après Paris et Marseille.



Grâce au hub d'Addis-Abeba, les voyageurs au départ de Lyon pourront rejoindre plus de 65 destinations africaines proposées par Ethiopian Airlines, ainsi que plusieurs destinations au Moyen-Orient et en Asie.



