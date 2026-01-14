Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Lyon verdit, Lyon construit, Lyon embellit. Autant de nouvelles occasions de séjours !



Alors que le vaste projet de rénovation du quartier d’affaires de la Part-Dieu se poursuit au moins jusqu’en 2030 (nouvelle tour Silex², réhabilitation de la gare…), l’actualité des dernières années oblige à s’intéresser aux rives du Rhône et de la Saône.



Longtemps délaissée, la pointe de la Presqu’île est devenue un quartier d’immeubles design et de culture.



Finie la zone industrielle, place à l’ urban style .