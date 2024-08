Vienne, romanité gourmande au bord du Rhône

Epatants sont aussi les vins de ce secteur rhodanien. Cela n’aura pas échappé aux observateurs : les collines de la rive droite sont couvertes de vignes. Pentues, en terrasses, sur des parcelles minuscules, difficiles à travailler…



Mais sur un terroir de grande qualité et bien exposé, que les Romains exploitaient déjà. Cela explique la qualité et le coût élevé des deux AOC locales : les vins de Côte-Rôtie, face à Vienne (rouges) et de Condrieu (blancs), plus au sud. On n’hésitera pas à aller voir les domaines, Mouton Père et Fils à Condrieu, Semaska à Ampuis, Corps-de-Loup à Tupin-et-Semons…



Ce sera l’occasion d’une virée dans des terroirs altiers, comme par la D124 qui, de Condrieu à Tupin via Semons, offre des points de vues superbes sur les coteaux et le Rhône. On pourra même pousser jusqu’au département de la Loire et les premiers contreforts du Pilat, en allant voir le superbe village de schiste de Malleval. Et peut-être oubliera-t-on l’idée d’aller au bord de la Méditerranée, histoire de faire durer le plaisir sur ces terres hédonistes.