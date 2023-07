La Camargue en kayak sur le Rhône

mistral gagnant

Le vent a forci et ce «» risque de ralentir notre retour. Nous arrimons deux canoës ensemble et je me glisse derrière pour m’abriter du vent. Nous faisons ce que les cyclistes nomment une bordure. Oui mais voilà, une légère dérive, la perte de l’abri, une rafale plus forte… et je suis emporté vers la droite et le milieu du Rhône.Inutile de vouloir redresser, je me suis mis au vent et doit subir sa force. Vais-je finir en Corse ? En Tunisie ? Sous des rafales à 21 nœuds, je me laisse glisser à nouveau vers l’aval et opte pour un pagayage oblique, afin de rejoindre en douce le rivage abrité.Technique de « pro » dont je serai félicité ! Me voilà rejoignant les autres, dans des eaux cette fois plus calmes. Les épaules ont bien travaillé et les derniers instants sont plaisants, au milieu des muges sauteuses et des goélands.Nous arrivons en vue du débarcadère et remontons une roubine (petit canal d’irrigation) à l’eau sage. Un dernier coup de rein pour s’extraire des flots et nous voilà sur la berge.Bilan :, en emportant son pique-nique pour déjeuner aux confins d’une des plus vifs fleuves d’Europe.