Voyages Vert Vous – La Camargue, authentique et sauvage

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène dans l’une des contrées les plus sauvages du sud de la France : la Camargue . À cheval entre le Rhône et la mer, sillonnez ses espaces naturels et découvrez les traditions toujours bien ancrées de ce territoire. TourMaG - TV5MONDE© Octobre 2021Revoir le précédent épisode de Voyages Vert Vous au Sénégal