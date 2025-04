Le Mas de Peint fête ses 30 ans en Camargue

propose plusieurs espaces adaptés à différents formats d’événements professionnels ou privés. Le « B » est un espace de 170 m² pouvant accueillir entre 10 et 80 personnes, conçu pour les rencontres en petit comité., édifice du XVIIIe siècle de 750 m², offre une. Ce bâtiment est l’une des trois dernières constructions régionales à toit de chaume et reflète l’identité architecturale du domaine.affai, au cœur de la manade, comprend deux bergeries de 800 m² et des arènes privées sonorisées et éclairées, pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes assises. Ce lieu s’adresse aux événements de grande envergure liés à la culture camarguaise . Enfin, le Campement Lodge propose une alternative aux lieux classiques avec un hébergement en plein air, alliant nature et confort haut de gamme, pour desChaque espace a été pensé pour s’adapter aux besoins des organisateurs d’événements, qu’il s’agisse de