Week-end outdoor en Camargue

Direction ce delta du Rhône remarquable dont on ne connait souvent que les poncifs : les « centres-équestres-promène-touristes », les boutiques opportunistes et restaurants pseudo locaux…



La mise en bouche peut prendre la forme d'une rando. A Salin-de-Giraud, la où le Grand Rhône se jette dans la Méditerranée, le Domaine de la Palissade est tout indiqué pour découvrir la variété des paysages camarguais.



Cet espace de 700 ha, géré par le Parc naturel régional de Camargue, protège les six milieux naturels du territoire : lagunes, plages, dunes, sansouires, ripisylve et marais.



Plusieurs sentiers d’interprétation sont aménagés, dont le plus intéressant est celui de 8 km (comptez 3h avec les temps d’observation). La sansouire y forme un décor étonnant : la présence de sel dans les sols restreint la végétation, composée pour l’essentiel de salicornes, soudes et saladelles.



Au milieu de ce paysage émergent de rares pelouses. Les zones de marais sont bordées par des observatoires. Ils permettent d’apercevoir oiseaux nicheurs et hivernants (cygnes, poules d’eau, canards… parfois des ibis et même des grues cendrées).



Au bord du Grand Rhône, un mirador domine la végétation et le fleuve, qui coule vers une embouchure totalement sauvage.