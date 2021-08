Aigues-Mortes, la belle échouée de Camargue

Chaque année à l’automne, après les vendanges et la récolte du sel, Aigues-Mortes se met en mode fiesta et taureaux.



Abrivados, bandidos, spectacles équestres, bodegas et concerts animent la cité durant onze jours.



Entre Camargue, flamenco et gastronomie, Aigues-Mortes entre en transe.



Espérons qu’il en sera ainsi en 2021, après l’annulation de la fête en 2020 pour cause de Covid…