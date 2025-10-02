TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection

34 chambres, suites et appartements et un restaurant gastronomique 1 étoile Michelin


Beauvallon Collection, groupe hôtelier familial lyonnais, fondé par Amaury Rostagnat en 2019, écrit un nouveau chapitre de son histoire avec la reprise d'une adresse emblématique du Vieux-Lyon, la Villa Florentine. Pour le vendeur, le groupe lyonnais Arteloge, cette cession s'inscrit dans le cadre d'un "repositionnement stratégique".


Rédigé par le Vendredi 3 Octobre 2025

Une adresse emblématique sur les hauteurs du Vieux Lyon - Photo : Nguyen Dang Hoang Nhu, Beauvallon Collection
Après l’Hostellerie Cèdre & Spa Beaune en 2019, puis l’Hostellerie Briqueterie & Spa en Champagne en 2023, Beauvallon Collection, groupe hôtelier familial lyonnais, fondé par Amaury Rostagnat en 2019 et animé au quotidien par Lucie Brindjonc, écrit un nouveau chapitre : elle vient de faire l’acquisition de la Villa Florentine.

Cette adresse emblématique nichée sur les hauteurs du Vieux Lyon était la propriété du groupe Arteloge Hôtels & Restaurant, créé il y a 32 ans et dirigé par Eric Giorgi.

Cette reprise "s’inscrit tout naturellement dans la vision portée par Beauvallon Collection (qui) cultive l’esprit des grandes institutions et l’art de vivre à la française", assure un communiqué du groupe.

Beauvallon entend, en effet, offrir à ses hôtes des lieux d’exception, à la fois chargés d’histoire et empreints de modernité.

Affiliée au prestigieux réseau Relais & Châteaux et connue comme offrant une des plus belles vues de Lyon, la Villa Florentine est un hôtel de luxe 5*. Doté d'un restaurant gastronomique 1 étoile Michelin et d'un Spa, il se distingue par son fort ancrage local.

En retrait sur les hauteurs de la colline de Fourvière, cette bâtisse de style Renaissance qui semble embrasser la ville, est un écrin idéal pour ceux qui veulent combiner déconnexion et exploration.

Réouverture en avril 2026, après trois mois de fermeture pour travaux

La Villa Florentine restera ouverte jusqu’au 5 janvier 2026 avant de fermer temporairement ses portes pour quelques semaines, le temps pour Beauvallon Collection d’opérer des travaux de rénovation.

Sa réouverture est prévue en avril prochain.

"Nous souhaitons préserver l’âme des lieux (...)", ajoute le communiqué de Beauvallon Collection qui assure retrouver dans la Villa Florentine "toute l’essence de ses adresses".

Ce changement de propriétaires s’apparente, de prime abord, à un passage de témoin entre deux familles d’entrepreneurs hôteliers lyonnais, unies par l’attachement à leur ville et l’exigence de l’excellence.

Il y a plus, cependant. La vente de la Villa Florentine intervient "dans un contexte de repositionnement stratégique du groupe Arteloge, impulsé début 2025 par la signature d’un contrat de franchise avec le groupe international Hilton" concernant une partie de ses établissements, "afin de bénéficier de la force d’une marque internationale tout en restant gestionnaires et propriétaires de ses établissements".

A ce sujet, Eric Giorgi précise : "Depuis sa création en 1978, notre groupe n’a cessé de se renouveler afin de perfectionner son offre, repenser le positionnement de ses produits et la façon de les commercialiser. Un enjeu capital pour continuer à séduire notre clientèle et rester attractif pour attirer de nouveaux talents au sein de nos équipes."

Le groupe Arteloge compte 6 hôtels à Lyon, du 3 au 5 étoiles. Son "tournant stratégique" s'accompagne de nouveaux projets : l’ouverture, début 2026, d’un septième établissement, un Resort Spa 4* sur la commune de Genas (69) et les importants travaux de rénovation programmés au sein de l’Hôtel Lyon Métropole 4* en 2027.

Tags : beauvallon collection, lyon
