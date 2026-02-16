TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Ethiopian Airlines : 12 milliards d'euros pour mettre l'Afrique au centre de la carte mondiale

Rencontre avec Ali Mohammed, Country Manager France et Maghreb d’Ethiopian Airlines


TourMaG a rencontré Ali Mohammed, Country Manager France et Maghreb d’Ethiopian, de passage à Paris il y a quelques jours. Il était accompagné de Frédéric Burban, product manager Ethiopian pour la France. En forte croissance, la compagnie qui fête ses 80 ans cette année veut faire de la France son premier marché européen et prévoit de s’installer dans un méga hub-international à Addis-Abeba.


Rédigé par le Lundi 16 Février 2026 à 07:33

Bishoftu : le plus important investissement dans les infrastructures aéroportuaires de l’histoire de l’Afrique. Credit : Ethiopian.
Bishoftu : le plus important investissement dans les infrastructures aéroportuaires de l’histoire de l’Afrique. Credit : Ethiopian.
CroisiEurope
APG qui représente Ethiopian Airlines en France avait convié il y a quelques jours Ali Mohammed, le directeur pour la France et le Maghreb d’Ethiopian à une rencontre avec la presse à Paris.

Fondée il y a 80 ans avec un tout premier vol en 1946 d’Addis-Abeba vers Le Caire, la compagnie s’est imposée comme une des principales passerelles entre le monde et l’Afrique.

Jouissant d’une bonne réputation en matière de sécurité et de service et avec aujourd’hui une flotte de 159 appareils, elle poursuit sa croissance et souhaite se positionner pour répondre à un marché qui devrait devenir de plus en plus dynamique.

En Afrique et selon les dernières projections de IATA, le transport aérien est sur une trajectoire ascendante.

Sur les quatre premiers mois de l’année 2025, la demande de passagers sur le continent a bondi de +9,1% par rapport à la même période en 2024, un taux supérieur à la moyenne mondiale (+6%).

À plus long terme et toujours selon IATA, le nombre de passagers africains pourrait atteindre 345 millions d’ici 2043 contre environ 160 millions aujourd’hui, soit une croissance annuelle moyenne de 3,7%.

Devenir un leader mondial

Autres articles
Forte de plusieurs décennies de succès, acteur majeur en Afrique, Ethiopian Airlines veut dans les années qui viennent capter cette demande qui vient et selon Ali Mohammed « se positionner comme un des leaders mondiaux de l’aérien » dans les années qui viennent.

À l’instar des compagnies du Golfe, la compagnie va donc investir dans un projet très ambitieux pour faire sortir du sable un hub impressionnant : l’aéroport international de Bishoftu, le plus important investissement dans les infrastructures aéroportuaires de l’histoire de l’Afrique.

« Une porte d’entrée mondiale capable de relier l’Afrique au reste du monde » comme l’évoquent les dirigeants d’Ethiopian.

Bishoftu, un méga hub ultramoderne

Pour déterminer l’emplacement idéal de ce nouvel aéroport, rien n’a été négligé : la proximité d’Addis-Abeba, mais aussi l’altitude, car elle influe considérablement sur les performances des avions en termes de charge utile et d'autonomie.

Le site retenu se situe donc à une altitude de 1 910 mètres au-dessus du niveau de la mer et se trouve dans la zone administrative de la ville de Bishoftu, à environ 40 km d'Addis-Abeba.

Le 10 janvier dernier, H. E. Abiy Ahmed le Premier ministre éthiopien a posé la première pierre de ce projet pharaonique.

La première phase de l'aéroport international de Bishoftu aura une capacité d'accueil de 60 millions de passagers par an, et à long terme une capacité annuelle maximale de 110 millions de passagers.

Le cout du projet est estimé à 12,5 milliards d’euros.

L'aéroport international de Bishoftu aura une capacité d'accueil de 60 millions de passagers par an - Crédit : Ethiopian
L'aéroport international de Bishoftu aura une capacité d'accueil de 60 millions de passagers par an - Crédit : Ethiopian
« Ethiopian Airlines prévoit de le financer à 30 % par des fonds propres, et de contracter un emprunt pour les 70 % restants avec la création d’une structure dédiée à laquelle participeront entre autres des institutions de financement du développement et des agences de crédit à l’exportation », nous a précisé Ali Mohammed.

Ce méga hub se voudra aussi être un modèle en matière environnementale en intégrant l’énergie solaire, des systèmes écoénergétiques et des opérations à faibles émissions.

Des systèmes d’eau circulaires permettront un recyclage intégral des eaux usées et la gestion des eaux de pluie.

Aussi l’aéroport a prévu l’intégration durable des carburants d’aviation dans la stratégie aéronautique à long terme de l’Éthiopie.

Avec Lyon, faire de la France le premier marché européen

En attendant, les projets immédiats de croissance d’Ethiopian passent par la France.

Ali Mohammed est venu à Paris pour rappeler la prochaine ouverture de Lyon, annoncée le mois dernier et qui débutera en juillet prochain.

Avec Lyon, Ethiopian Airlines portera à trois ses destinations françaises : Paris ‑ Charles-de-Gaulle, liaison historique, trafic mixte affaires/VFR/loisirs, Marseille qui ancre la compagnie dans le sud et permet de capter la diaspora et le trafic VFR et bientôt Lyon, troisième ville française, bassin économique majeur et permettant une bonne connectivité régionale.

« Le lancement de Lyon n'est pas simplement un nouveau point de départ, une nouvelle route ou un nouveau point sur la carte. C'est un point de départ stratégique pour cette région, une des plus dynamiques en Europe » a voulu préciser Ali Mohammed.


Ali Mohammed ne cache pas son ambition de faire de notre pays le premier marché européen de la compagnie. Photo : C.Hardin
Ali Mohammed ne cache pas son ambition de faire de notre pays le premier marché européen de la compagnie. Photo : C.Hardin
Le Country Manager d’Ethiopian ne cache pas d’ailleurs qu'avec cette nouvelle ville française, son ambition est de faire de notre pays le premier marché européen de la compagnie, une place occupée actuellement par le Royaume-Uni.

« Jusqu’à présent, le marché français était au coude à coude avec le Royaume-Uni et l'Italie, cependant, avec le lancement de la ligne vers Lyon à l'été 2026, la France devrait se hisser à la première place des 21 points de vente européens. » nous a confirmé Frédéric Burban.

La nouvelle ligne depuis Lyon s’opérera trois fois par semaine (mardi, jeudi et samedi) avec le tout nouveau A.350 en version biclasse, Business et Economy avec une escale à Genève à l’aller et au retour.

Départ de Lyon à 19h20, arrivée à Addis-Abeba à 04h55.
Retour d’Addis-Abeba à 00h10, arrivée à Lyon à 08h15.

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 973 fois

Tags : ethiopian airlines, lyon
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 16 Février 2026 - 11:57 ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !

Dimanche 15 Février 2026 - 10:30 Neige et verglas : la DGAC impose une réduction des vols à Paris-Charles de Gaulle et Orly

Brand news AirMaG

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie
Air Europa opère une double desserte Bogotá & Medellín pour un itinéraire fluide. La Colombie...
Dernière heure

ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !

Durevie lance la première application qui géolocalise tous les événements culturels en Europe

L’ACTIF annonce le coup d’envoi de sa tournée printanière 2026

Dakkak DMC rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Ponant Explorations renforce sa visibilité en agences avec une nouvelle série de vitrophanies

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

GC PARTENAIRES POUR AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME - Chargé de mission relations presse et médias institutionnels H/F - (Sud Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

L’ACTIF annonce le coup d’envoi de sa tournée printanière 2026

L’ACTIF annonce le coup d’envoi de sa tournée printanière 2026
Partez en France

Partez en France

Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes

Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Dakkak DMC rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Dakkak DMC rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"
AirMaG

AirMaG

ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !

ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Durevie lance la première application qui géolocalise tous les événements culturels en Europe

Durevie lance la première application qui géolocalise tous les événements culturels en Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations renforce sa visibilité en agences avec une nouvelle série de vitrophanies

Ponant Explorations renforce sa visibilité en agences avec une nouvelle série de vitrophanies
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias