Ethiopian Airlines : 12 milliards d'euros pour mettre l'Afrique au centre de la carte mondiale

Bishoftu : le plus important investissement dans les infrastructures aéroportuaires de l’histoire de l’Afrique. Credit : Ethiopian.
APG qui représente Ethiopian Airlines en France avait convié il y a quelques jours Ali Mohammed, le directeur pour la France et le Maghreb d’Ethiopian à une rencontre avec la presse à Paris.
Fondée il y a 80 ans avec un tout premier vol en 1946 d’Addis-Abeba vers Le Caire, la compagnie s’est imposée comme une des principales passerelles entre le monde et l’Afrique.
Jouissant d’une bonne réputation en matière de sécurité et de service et avec aujourd’hui une flotte de 159 appareils, elle poursuit sa croissance et souhaite se positionner pour répondre à un marché qui devrait devenir de plus en plus dynamique.
En Afrique et selon les dernières projections de IATA, le transport aérien est sur une trajectoire ascendante.
Sur les quatre premiers mois de l’année 2025, la demande de passagers sur le continent a bondi de +9,1% par rapport à la même période en 2024, un taux supérieur à la moyenne mondiale (+6%).
À plus long terme et toujours selon IATA, le nombre de passagers africains pourrait atteindre 345 millions d’ici 2043 contre environ 160 millions aujourd’hui, soit une croissance annuelle moyenne de 3,7%.
Devenir un leader mondial
Forte de plusieurs décennies de succès, acteur majeur en Afrique, Ethiopian Airlines veut dans les années qui viennent capter cette demande qui vient et selon Ali Mohammed « se positionner comme un des leaders mondiaux de l’aérien » dans les années qui viennent.
À l’instar des compagnies du Golfe, la compagnie va donc investir dans un projet très ambitieux pour faire sortir du sable un hub impressionnant : l’aéroport international de Bishoftu, le plus important investissement dans les infrastructures aéroportuaires de l’histoire de l’Afrique.
« Une porte d’entrée mondiale capable de relier l’Afrique au reste du monde » comme l’évoquent les dirigeants d’Ethiopian.
Bishoftu, un méga hub ultramoderne
Pour déterminer l’emplacement idéal de ce nouvel aéroport, rien n’a été négligé : la proximité d’Addis-Abeba, mais aussi l’altitude, car elle influe considérablement sur les performances des avions en termes de charge utile et d'autonomie.
Le site retenu se situe donc à une altitude de 1 910 mètres au-dessus du niveau de la mer et se trouve dans la zone administrative de la ville de Bishoftu, à environ 40 km d'Addis-Abeba.
Le 10 janvier dernier, H. E. Abiy Ahmed le Premier ministre éthiopien a posé la première pierre de ce projet pharaonique.
La première phase de l'aéroport international de Bishoftu aura une capacité d'accueil de 60 millions de passagers par an, et à long terme une capacité annuelle maximale de 110 millions de passagers.
Le cout du projet est estimé à 12,5 milliards d’euros.
L'aéroport international de Bishoftu aura une capacité d'accueil de 60 millions de passagers par an - Crédit : Ethiopian
« Ethiopian Airlines prévoit de le financer à 30 % par des fonds propres, et de contracter un emprunt pour les 70 % restants avec la création d’une structure dédiée à laquelle participeront entre autres des institutions de financement du développement et des agences de crédit à l’exportation », nous a précisé Ali Mohammed.
Ce méga hub se voudra aussi être un modèle en matière environnementale en intégrant l’énergie solaire, des systèmes écoénergétiques et des opérations à faibles émissions.
Des systèmes d’eau circulaires permettront un recyclage intégral des eaux usées et la gestion des eaux de pluie.
Aussi l’aéroport a prévu l’intégration durable des carburants d’aviation dans la stratégie aéronautique à long terme de l’Éthiopie.
Avec Lyon, faire de la France le premier marché européen
En attendant, les projets immédiats de croissance d’Ethiopian passent par la France.
Ali Mohammed est venu à Paris pour rappeler la prochaine ouverture de Lyon, annoncée le mois dernier et qui débutera en juillet prochain.
Avec Lyon, Ethiopian Airlines portera à trois ses destinations françaises : Paris ‑ Charles-de-Gaulle, liaison historique, trafic mixte affaires/VFR/loisirs, Marseille qui ancre la compagnie dans le sud et permet de capter la diaspora et le trafic VFR et bientôt Lyon, troisième ville française, bassin économique majeur et permettant une bonne connectivité régionale.
« Le lancement de Lyon n'est pas simplement un nouveau point de départ, une nouvelle route ou un nouveau point sur la carte. C'est un point de départ stratégique pour cette région, une des plus dynamiques en Europe » a voulu préciser Ali Mohammed.
Ali Mohammed ne cache pas son ambition de faire de notre pays le premier marché européen de la compagnie. Photo : C.Hardin
Le Country Manager d’Ethiopian ne cache pas d’ailleurs qu'avec cette nouvelle ville française, son ambition est de faire de notre pays le premier marché européen de la compagnie, une place occupée actuellement par le Royaume-Uni.
« Jusqu’à présent, le marché français était au coude à coude avec le Royaume-Uni et l'Italie, cependant, avec le lancement de la ligne vers Lyon à l'été 2026, la France devrait se hisser à la première place des 21 points de vente européens. » nous a confirmé Frédéric Burban.
La nouvelle ligne depuis Lyon s’opérera trois fois par semaine (mardi, jeudi et samedi) avec le tout nouveau A.350 en version biclasse, Business et Economy avec une escale à Genève à l’aller et au retour.
Départ de Lyon à 19h20, arrivée à Addis-Abeba à 04h55.
Retour d’Addis-Abeba à 00h10, arrivée à Lyon à 08h15.
Publié par Christophe Hardin
