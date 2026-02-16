Ethiopian Airlines : 12 milliards d'euros pour mettre l'Afrique au centre de la carte mondiale

« Ethiopian Airlines prévoit de le financer à 30 % par des fonds propres, et de contracter un emprunt pour les 70 % restants avec la création d’une structure dédiée à laquelle participeront entre autres des institutions de financement du développement et des agences de crédit à l’exportation », nous a précisé Ali Mohammed.



Ce méga hub se voudra aussi être un modèle en matière environnementale en intégrant l’énergie solaire, des systèmes écoénergétiques et des opérations à faibles émissions.



Des systèmes d’eau circulaires permettront un recyclage intégral des eaux usées et la gestion des eaux de pluie.



Aussi l’aéroport a prévu l’intégration durable des carburants d’aviation dans la stratégie aéronautique à long terme de l’Éthiopie.

