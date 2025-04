Ethiopian Airlines : Ali Mohammed, nouveau directeur France et Maghreb

Je suis ravi d'être à Paris et de prendre la direction de la France et du Maghreb chez Ethiopian Airlines. La France représente un marché vital pour Ethiopian Airlines, grâce à ses liens culturels et économiques étroits avec l'Afrique. Je me réjouis de renforcer notre présence, de favoriser les partenariats et de stimuler la croissance afin d'offrir une connectivité améliorée et un service exceptionnel à nos précieux clients dans cette région clé

» a déclaré Ali Mohammed.Ali Mohammed succède à Mesfin Biru nommé directeur Général d’Air Congo. Ethiopian Airlines, fondée en 1945, est la compagnie aérienne nationale de l’Éthiopie.Son siège se trouve à Addis-Abeba, où elle opère depuis l’aéroport international de Bole. Depuis la France, la compagnie propose des vols directs depuis Paris.