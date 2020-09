Madagascar : l'île de Nosy Be rouvre aux voyageurs internationaux sous certaines conditions

Voici une nouvelle destination à rajouter aux catalogues des agents de voyages.Pour assurer la sécurité sanitaire de tous, touristes comme population locale, des protocoles sanitaires ont été mis en place et des formations distillées aux professionnels du tourisme.Différentes cessions ont été organisées du 2 au 15 septembre à destination des responsables d’encadrement et du personnel (hôtellerie, restauration, et prestataires touristiques), ainsi que des travailleurs indépendants tels que les guides et chauffeurs de taxi,Les opérateurs ayant participé aux formations ont signé une charte les engageant à respecter les protocoles, à apposer des affiches fournies par le Ministère du Tourisme sur les gestes barrières spécifiques au tourisme dans les chambres et espaces communs, et à faciliter les contrôles que les autorités vont effectuer pour vérifier le respect des engagements.