Ethiopian Airlines : Mesfin Biru nommé directeur régional

Au cours de mon mandat, je me suis efforcé de jouer un rôle essentiel dans la croissance de la compagnie aérienne en France suite à l'ouverture des routes après le blocage de Covid-19. Nous avons réussi à obtenir une part de marché significative, le développement de partenariats solides avec les agences de voyage, l'ouverture d'un tout nouveau bureau dédié au 66 Avenue des Champs-Elysées, le lancement d'un vol cargo régulier vers Casablanca et l'obtention de fréquences de vols passagers et cargo vers d'autres territoires français, en particulier vers Marseille » Le départ de M. Aman WOLE pour assumer le rôle de directeur national pour la Chine continentale, et la Mongolie témoigne de sa performance exemplaire. Je souhaite exprimer ma gratitude à tous les partenaires en France, en particulier APG, notre représentant en France, et ATC Aviation services pour leurs précieux soutiens

Mon successeur, M. Mesfin BIRU, hérite des solides fondations posées durant ces dernières années, et de part son expérience professionnelle jouera un rôle crucial dans le maintien de la trajectoire ascendante d’Ethiopian Airline sur le marché français.

Celle-ci vient en effet de signer un accord historique pour dont 11 Boeing 787 Dreamliners, 20 Boeing 737 MAX avec la possibilité d'acheter 15 Dreamliners supplémentaires et 21 737 MAX supplémentaires, et 11 Airbus A350-900 supplémentaires avec six droits d'achat supplémentaires.