AVICO rachète des hélicoptères et investit en Afrique 🔑

Quand j’ai commencé à travailler dans l’aérien il y a quelques années, j’avais un PDG qui se plaisait à dire :Aujourd’hui, nous sommes dans la mondialisation marquée par des échanges dans tous les sens, l’économie, les migrations, etc.On ne pourra pas se passer du transport aérien. Nous avons besoin d’aller visiter nos clients, d’aller visiter nos amis, on a besoin de partir au soleil.Oui c’est vrai qu’on a un phénomène qu’on a du mal à expliquer parce que le "revenge travel" est en train de durer.Aussi, tout le monde prédisait il y a un an que le voyage corporate allait disparaitre, on s’aperçoit que non, que cela repart certes doucement, mais que la demande est là.[On ne peut pas faire du business uniquement en distanciel. On a besoin de parler en face à face à ses clients, de se convaincre, de comprendre leurs besoins etcela se fait en présentiel.Aujourd’hui on ose dire que le télétravail c’est 20% de baisse de productivité, je le dis depuis des années. Rien ne peut remplacer une réunion, une poignée de main, un échange de regards et ces pratiques reviennent.Le monde est ouvert, nos familles, nos clients sont partout. Le soleil est partout on a besoin du transport aérien.Avico est sur un micromarché et essaie de s’adapter aux demandes, et les prochaines années vont être belles pour nous, oui.