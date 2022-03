South African et Kenya Airways : vers un mariage-sauvetage ?

De son côté, aux dernières nouvelles, Kenya Airways prévoirait dans l’immédiat de réduire sa flotte à 30 avions, une décision qui impliquerait plus de licenciements de personnel que le plan de redressement de 2021 prévoyait initialement.Le nombre de Boeing 787-8 devrait passer à 5, et le nombre d’ERJ 190 à 10. Actuellement, la compagnie n’exploite plus que 36 appareils, dont 19 sont actuellement loués.Un temps évoqué, la possibilité d’un sauvetage par privatisation de la compagnie nationale kenyane a été complètement abandonné par son gouvernement. A la place, ce dernier prévoit en dernier recours d’injecter 234 millions de dollars dans sa compagnie, après une autre aide de 470 millions de dollars pour l’exercice se terminant en juin 2022. Sans parler de la promesse d’absorber les 814 millions de dollars de dettes accumulés par la compagnie jusqu’à la fin 2020.Au delà des énièmes injections de capitaux et plans de relance, les syndicats de la compagnie pointes d’autres causes de dysfonctionnement. « Kenya Airways doit s’attaquer à la corruption et aux pertes du système si elle veut rester compétitive. La réduction des effectifs n’est pas une solution aux problèmes financiers et à la croissance », lance ainsi dans la presse kenyane un porte parole de la Kenya Aviation Workers Union (KAWU).A noter que Kenya Airways a terminé 2020 avec un effectif de 3652 salariés, soit une perte d’environ 1120 employés.