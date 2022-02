Transport aérien : la reprise s'accélère selon IATA

IATA demande encore une accélération de la levée des restrictions de voyages par la voix de son directeur général Willie Walsh : "Nous devons maintenant accélérer encore la levée des restrictions de voyage. Si les progrès récents sont impressionnants, le monde est encore loin des niveaux de connectivité de 2019.



Treize des 50 principaux marchés de voyage n'offrent toujours pas un accès facile à tous les voyageurs vaccinés. Cela inclut des économies majeures comme la Chine, le Japon, la Russie, l'Indonésie et l'Italie (...)



Les restrictions de voyage ont eu un impact important sur les personnes et les économies. Elles n'ont cependant pas arrêté la propagation du virus. Il est temps de les supprimer, car nous apprenons à vivre et à voyager avec le COVID-19" .