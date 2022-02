Voyage en Suisse : toutes les mesures sanitaires levées

Une fois sur place, là aussi les restrictions s'allègent grandement.



Dès le 17 février, le port du masque dans les magasins, les salles des restaurants et dans les installations, établissements et manifestations accessibles au public, ainsi que sur le lieu de travail n'est plus obligatoire.



Toutefois, le port du masque demeure obligatoire dans les transports publics et dans les établissements de soins. Certains établissements comme des cabinets médicaux ou des salons de coiffure peuvent également exiger des visiteurs qu’ils portent un masque.



Les restrictions d’accès par le biais du certificat COVID (règles dites des 3G, 2G et 2G+) dans des établissements tels que cinémas, théâtres, salles des restaurants et manifestations, l’obligation d’obtenir une autorisation pour les grandes manifestations ou encore les restrictions relatives aux rencontres privées et de capacité dans les commerces de détail et les remontées mécaniques sont également supprimées en accord avec le Conseil fédéral.



La recommandation de télétravail de l’OFSP est également abrogée.



Toutefois, il se peut que des différences apparaissent selon les cantons suisses. Les cantons peuvent prendre des mesures supplémentaires si les mesures de la Confédération devaient ne pas suffire en raison de fortes disparités régionales.