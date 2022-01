Air Sénégal, Cabo Verde, Tunisair… ça s’agite dans le ciel africain🔑

« Compte tenu du contexte de la pandémie, nous avons pensé qu’il valait mieux démarrer les opérations timidement, aller vers le marché et ajuster les vols en fonction de la réponse du marché »

Autre opérateur bien connu des professionnels du tourisme français : TACV - Cabo Verde Airlines a repris ses opérations lundi 27 décembre 2021. Après avoir été cloué au sol par d’importantes difficultés financières, par la pandémie, et actuellement toujours en pleine restructuration,, a expliqué la présidente du conseil d’administration de la compagnie au micro de RFI. Pour l’instant, la compagnie cap-verdienne ne vole qu’entre les îles de l’archipel et Lisbonne, la reprise du vol vers Paris n’étant pas encore d’actualité.Plus à l’Ouest, le gouvernement kenyan vient aussi d’annoncer pendant les fêtes l’abandon de son plan de renationalisation de(membre de l’alliance Skyteam et partenaire d’Air France) mais protégera plutôt les intérêts financiers de la compagnie lors d’une restructuration d’un milliard de dollars. D’après le FMI, la somme couvrira les 827 millions de dollars de dettes de la compagnie et lui injectera des liquidités nouvelles.A noter que le transporteur national kenyan et une autre grande compagnie africaine en difficulté,, ont annoncé leur intention de formerautour de leurs hubs de Johannesburg et de Nairobi.