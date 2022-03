Tunisie : à Paris-Orly, Tunisair lance sa révolution

« Mais ce ne sont que des replis stratégiques avant un retour en force. Nous sommes extrêmement optimiste sur l’été à venir. Nos vols affichent complets entre la France et la Tunisie, et la demande augmente tellement que nous réfléchissons à louer des avions pour l’été »

Alors que la compagnie ne fait plus voler qu’une quinzaine d’appareils (sur les 25 compris dans son Certificat de transporteur aérien), elle compte sur l’arrivée d’ici avril 2023 de 5 nouveaux A320neo (en leasing, 2 étant déjà arrivés) pour homogénéiser sa flotte.Les 737-600, A319, et ancien A320 seront abandonnés. Le but étant d’exploiter, à horizon 2025, 19 avions, uniquement des A320 et A330.Côté réseau, Tunisair ne se concentre actuellement que sur ses lignes les plus rentables, au premier rang desquelles les liaisons vers la France (40% du chiffre d’affaires de la compagnie, 35% en pax), pourtant encore en baisse de 60% par rapport aux niveaux de 2019.Les lignes ne couvrant plus leurs coûts d’exploitation ont temporairement été abandonnées., affirme Khaled Chelly.Après de longs mois de négociations avec le gouvernement tunisien, le plan de restructuration du transporteur prévoit aussi la vente d’actifs immobiliers ou des renégociations avec les créanciers. Alors que 1000 employés sont partis entre 2014 et 2019, portant les effectifs à 6950 pour l’ensemble du groupe Tunisair (3200 pour la compagnie seule),