Tunisie : The Residence Douz, porte d'entrée vers le Sahara tunisien

C'est à la fin de ce mois d'octobre 2023 queouvre une nouvelle adresse en Tunisie, The Residence Douz. Ce sera la deuxième propriété de la marque dans ce pays.Véritable porte d'entrée vers le Sahara, ce joyau entouré de sable doré et de palmiers, comprend 50 villas élégantes, deux restaurants gastronomiques et un immense Spa by Clarins.L'ensemble est installé sur... 14 hectares de dunes, qui convoque tous les imaginaires. En effet, avec un certain nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Sud tunisien évoque les espaces infinis du désert et les caravanes de dromadaires avançant lancement dans le soleil couchant.Logiquement,: visite du village de Matmata, célèbre pour ses maisons troglodytes qui ont servi au tournage de "La Guerre des Etoiles", hébergement en campement de luxe à Tembaine, découverte du parc de Jebil où vivent des espèces protégées (gazelles, reptiles…), balade dans le village abandonné de Tamerza, visite d'une ancienne forteresse berbère, Ksar Beni Alssa…