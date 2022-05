RAM, Cabo Verde, South African : quoi de neuf dans le ciel africain ?

Si la transaction est finalement approuvée, la compagnie nationale sud-africaine South African Airways devrait être vendue pour la somme symbolique de 51 rands, soit 3 dollars, au consortium Takatso.



Ceci après que le gouvernement sud-africain ait cédé à ce dernier 51% du capital de la compagnie, qui comptait il y a encore peu parmi les majors du continent africain.



Dans un communiqué, Takatso précise que « les structures de cette nature se caractérisent généralement par un prix d’achat bas et d’importants engagements de financements futurs, et son généralement utilisées pour des actifs en difficulté tels que SAA qui nécessitent une restructuration et une recapitalisation importantes pour assurer un modèle économique durable ».



Le groupe, qui gère entre autres des transporteurs et des aéroports, s’est en outre engagé à investir près de 180 millions d’euros dans la compagnie aérienne. Le gouvernement sud-africain s’est de son côté engagé à ajouter 107 millions d’euros supplémentaires pour éponger une partie des dettes de SAA.



Notons enfin que la compagnie de Star Alliance vient d’accueillir un nouveau président en la personne de John Lamola. Son but : sauver SAA, alors qu'elle n’exploite plus que 7 avions et n’a toujours pas relancé ses activités long-courriers.