Royal Air Maroc va opérer des vols entre Paris CDG et Marrakech

A l'occasion de l'IFTM Top Resa, Amine El Farissi, directeur Europe, et Ilham Kazzini, directrice du pôle commercial monde de la Royal Air Maroc, ont annoncé que la compagnie va opérer des départs depuis Paris Roissy CDG en direction de Marrakech, à raison de 4 vols par semaine dès le 31 octobre prochain.



Plus globalement, le Groupe souhaite renforcer son réseau en lançant des vols directs à partir de Casablanca vers Dubaï, Doha, Luanda et Porto.



Le design des uniformes du personnel au sol et en vol évolue également, afin de refléter les valeurs de la marque : " fiabilité, proximité, optimisme et ambition ", indique la compagnie dans un communiqué.



"Alliant authenticité et modernité, à partir d’éléments créatifs issus du patrimoine marocain et africain, ils reprennent notamment les motifs de la mosaïque décorative et des coupes distinctives du patrimoine culturel et artisanal régional, ainsi que les teintes vives et chaleureuses également inspirées de l’environnement telles que la couleur « améthyste », nouvelle signature visuelle de la marque ".



Des variantes permettent d’identifier les métiers : personnel navigant commercial (PNC, hôtesses et stewards), personnel navigant technique (PNT, pilotes), personnel au sol (PS).