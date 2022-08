Togo et Bénin, voyage au cœur de l’Afrique tribale

Cap sur Kparatao, près de Sokodé, importante ville du centre-nord du Togo.



Sur la place centrale, des hommes torses nus attisent un feu de bois. Au son obsédant de percussions, ils vont se frotter, face au public et sans ciller, bras, jambes et torses avec du bois incandescent. Et même croquer et avaler des braises.



Sorcellerie ? Non, rite guerrier pour impressionner l’adversaire !



II en est ainsi chez les Tem, l’une de la cinquantaine d’ethnies que compte le Bénin et le Togo. Ces scènes font la magie du continent.



Pays frontaliers héritiers de l’AOF (Afrique Occidentale Française), le Togo et le Bénin s’en partagent un bout, entre tribus et traditions.



Lomé a les siennes. Son immense marché-bazar déployé au centre-ville dévoile la présence d’une caste, celle des… Nanas-Benz. Ces femmes plantureuses tiennent le commerce du wax, le célèbre tissu coloré africain.



Tandis que des monceaux de textile s’échangent sur les stands, les prêtresses cachent les liasses de francs CFA dans les plis de leurs boubous. La fortune leur a permis d’acheter des Mercedes, d’où leur surnom…



Rituels aussi au marché des féticheurs. Tables et tréteaux présentent ici un bestiaire à horrifier les âmes sensibles : têtes de singes et de chiens ; oiseaux séchés ; serpents et rats ; colliers de vertèbres…