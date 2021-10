AVICO : Sylvain Bosc, nouveau Directeur Général

« Nous avons le plaisir d’accueillir Sylvain Bosc au poste de Directeur Général d’Avico. Après plus de 25 ans passés dans le transport aérien à des postes de direction, Sylvain a acquis une expérience et une réputation remarquables dans la direction et l’exécution d’activités commerciales et stratégiques » a déclaré Mourad Majoul, Président Fondateur d’AVICO.



« Nous connaissons bien Sylvain, nous apprécions son dynamisme et ses valeurs humaines depuis plus de dix ans et sommes convaincus qu’il est la personne idéale pour développer Avico. Dans son rôle de Directeur Général, Sylvain saura s’appuyer sur son bagage commercial et sur nos équipes performantes pour renforcer plus encore nos relations avec nos clients à travers le monde, développer de nouveaux marchés fonctionnels et accroitre le périmètre international. »



Diplômé d’HEC en 1994, Sylvain Bosc débute sa carrière à divers postes de direction commerciale chez Air France KLM à New York, Paris, Barcelone puis Tokyo.



Après un passage dans le monde du prêt-à-porter, il occupe les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Commercial de la compagnie Corsair (Orly) puis assure une fonction équivalente pour South African Airways (Johannesburg) et fastjet (Londres et Johannesburg) et ensuite comme Senior Vice President pour l’Europe de Qatar Airways (basé à Londres).