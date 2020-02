CO2 : Avico propose à ses clients de compenser les émissions des vols

Avico qui compense d’ores et déjà ses propres émissions de CO2 propose depuis le 1er février 2020 à l’ensemble de ses clients un mécanisme de compensation des vols qu’ils affrètent, servant à financer un projet d’afforestation / reforestation en Afrique.



" Notre ambition est de créer le besoin ou l’envie chez nos clients, dans notre marché B2B qui est déjà sensible à ces questions, mais n’a pas nécessairement développé les outils de compensation associés aux voyages" explique le courtier français.



" Ce nouveau défi écologique semble presque inaccessible, comme il semblait presque impossible à la NASA de tenir l’engagement du président Kennedy d’atteindre la Lune en moins de 10 ans. Nous avons besoin de technologies de rupture, de penser différemment, de tous travailler mieux, de revoir nos façons de voyager pour espérer l’atteindre " affirme Gilles Gompertz, directeur général AVICO.



Pour l'affréteur, ces deux projets sont une contribution au mouvement de l'industrie aéronautique pour répondre aux enjeux écologiques et sociétaux.