Jacques Bankir : "cet été, un très Grand Monsieur de l’Aérien, un grand Ami, nous a quittés"

Après un service militaire pendant lequel il a analysé pour notre armée les performances des avions russes, il a rejoint Air France en 1964 et participera à son développement pendant 30 ans.



Il a d’abord travaillé au Département Avions Nouveaux jusqu’en 1968, avant de diriger au sein de la Compagnie Nationale le projet Roissy CDG, en travaillant sur l’installation de la compagnie dans le Terminal 1, mais également en participant avec AdP à la conception d’une architecture beaucoup plus ouverte avec les Terminaux 2.



Il prendra naturellement la tête de la Division Avion pour CDG à l’ouverture du nouvel aéroport en 1974 et basculera à la Planification des vols en 1976. Sous-directeur Cargo de 1983 à 1988, il managera ensuite la Direction Amériques du Nord et Amérique Centrale de la compagnie avant de devenir Directeur du Transport en 1991. Il reviendra à l’une de ses passions professionnelles en prenant la Direction du Programme en 1993, et en participant à la création de COHOR.



Jacques quittera Air France pour travailler dans le conseil, pour Peter Somers Associates et l’Institut du Transport Aérien, avant de prendre la tête de la Stratégie et des Opérations d’AOM, en 1996. Toujours aussi curieux, dynamique, éclectique et voyageur, il participera à la création d’Air Tahiti Nui en 1998 et prendra ensuite la tête de CityJet à Dublin en 1998, qu’il redressera avant l’achat par Air France. Il prendra en 2001 la présidence de Régional, qui deviendra l’une des plus grandes compagnies régionales européennes, à partir de la fusion avec Proteus et Brit’Air.