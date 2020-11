Qui parle le mieux d'AVICO ?

Dans cette période où nous n’avons plus la chance de nous voir, plusieurs d’entre vous nous ont fait le plaisir de nous dire ce qu’ils apprécient chez AVICO, en tant que clients.



« Une équipe d’hommes et de femmes passionnés, exigeants, plein d’énergie, qui font de cette entreprise un coéquipier exceptionnel »



« Pro, efficaces, hyper réactifs, très compétitifs en termes de prix, toujours de bon conseil (…) et toujours prêts à aller un peu plus loin que le contrat pour satisfaire leurs clients »



« Un grand groupe français géré par des professionnels de l’aéronautique qui sont reconnus par de très nombreuses compagnies »



« Une très grande réactivité dans une gestion à chaud ou une gestion à plus long termes »



« Partenaire toujours à la recherche de la meilleure solution et des meilleurs prix »



« Présent et disponible lors des opérations »



« Donnent l’opportunité de proposer à nos clients une compensation carbone de leurs affrètements et ça répond à une véritable attente »



« Une équipe avec des spécialistes dans chaque domaine de l’affrètement »



« A l’écoute de ses clients et patients »



« Une éthique très forte (…) En particulier en ce qui concerne la réglementation. Avec AVICO nous n’avons jamais le risque d’être du mauvais côté de la ligne »



C’est l’occasion pour nous de remercier nos clients de leur confiance, et tout particulièrement Virginie, Hervé, Marc, Dominique, Cem et Bruno qui ont été leurs porte-paroles, avec beaucoup de sympathie.



Nous sommes plus motivés que jamais pour continuer de mériter votre confiance !