Avico, 25 ans, rend hommage à ses équipes et surfe sur les opportunités

À l’origine acteur de l’affrètement entre compagnies aériennes, le groupe Avico a développé « une forte expertise technique et opérationnelle », ce qui lui a permis « d’étendre son offre d’affrètement afin de couvrir aujourd’hui tous les besoins, allant de l’aviation d’affaires à l’ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) en passant par les vols incentive, le transport de cargo ou les évacuations sanitaires ».



« Une compagnie aérienne, c’est 50% de charges fixes. En cas de crise, nous sommes beaucoup plus souples et réactifs » indique Gilles Gompertz.