Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

L'accord s'appuie sur la complémentarité des deux structures : le portefeuille de marques mondial et le réseau de distribution international de Accor s'associent à la puissance du canal direct et à la vaste clientèle de H World en Chine.



H Rewards rassemble plus de 310 millions de membres, tandis que ALL Accor en compte près de 120 millions à travers le monde.



Le déploiement de cette synergie se fera par phases successives au cours de l'année 2026. Les hôtels de H World International situés en Europe et au Moyen-Orient deviendront progressivement accessibles aux membres ALL Accor sur les canaux directs du groupe français.



À l'inverse, les marques premium et de luxe d’Accor implantées en Chine continentale seront intégrées aux plateformes de H World pour les membres H Rewards. Les voyageurs des deux programmes commenceront ainsi à bénéficier de tarifs préférentiels, d'une reconnaissance de statut privilégié et du cumul de points lors de leurs séjours dans les établissements partenaires participants.