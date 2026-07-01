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Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

les deux géants de l’hôtellerie unissent leurs forces en Chine, en Europe et au Moyen-Orient


Accor et H World Group, les deux géants de l’hôtellerie unissent leurs forces en Chine, en Europe et au Moyen-Orient, interconnectant un réseau global de 430 millions de membres et près de 2 millions de chambres.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 2 Juillet 2026 à 09:37

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
CroisiEurope
Accor et H World Group ouvrent un nouveau chapitre de leur alliance initiée en 2014. Ce partenariat étendu vise à élargir le choix d'hôtels et à croiser les avantages de fidélité pour les membres des programmes ALL Accor et H Rewards directement depuis leurs plateformes de réservation respectives.

Les deux programmes continueront toutefois, de fonctionner de manière indépendante, préservant leur propre identité.

Sébastien Bazin, Président-Directeur Général de Accor, a souligné qu'après leur accord de Master Franchise en 2014, ce nouvel accord représente une autre étape majeure visant à abolir les barrières géographiques, à améliorer la distribution et à enrichir leur écosystème de fidélité.

De son côté, Ji Qi, Président de H World Group, a qualifié ce partenariat d'évolution naturelle après plus d'une décennie de confiance mutuelle, ajoutant qu'en unissant leurs forces complémentaires, les deux groupes allaient créer plus de valeur pour les voyageurs, les propriétaires d'hôtels et les partenaires.

Un déploiement progressif tout au long de l'année 2026

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L'accord s'appuie sur la complémentarité des deux structures : le portefeuille de marques mondial et le réseau de distribution international de Accor s'associent à la puissance du canal direct et à la vaste clientèle de H World en Chine.

H Rewards rassemble plus de 310 millions de membres, tandis que ALL Accor en compte près de 120 millions à travers le monde.

Le déploiement de cette synergie se fera par phases successives au cours de l'année 2026. Les hôtels de H World International situés en Europe et au Moyen-Orient deviendront progressivement accessibles aux membres ALL Accor sur les canaux directs du groupe français.

À l'inverse, les marques premium et de luxe d’Accor implantées en Chine continentale seront intégrées aux plateformes de H World pour les membres H Rewards. Les voyageurs des deux programmes commenceront ainsi à bénéficier de tarifs préférentiels, d'une reconnaissance de statut privilégié et du cumul de points lors de leurs séjours dans les établissements partenaires participants.

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Tags : accor
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