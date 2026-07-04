Après le Monténégro, Banyan Tree affiche ses ambitions européennes

En faisant le pari d’un luxe authentique et éco-responsable sur une île – Phuket- connue pour les excès du tourisme de masse, Ho Kwon Ping et son épouse se sont montrés précurseurs.



Même si, désormais, la marque Banyan Tree développe aussi des hôtels urbains sur des marchés clés comme Bangkok, Dubaï, Doha, le souci de l’harmonie avec l’environnement guide toujours la conception de ses complexes hôteliers qui ne sont pas sans rappeler ceux de Six Senses (IHG).



Où qu’ils soient, les établissements Banyan Tree sont ancrés dans l’esprit du lieu.



C’est le cas de Banyan Tree AlUla, en Arabie Saoudite. Enveloppées dans le silence de la vallée désertique d’Ashar, ses 82 villas indépendantes, recouvertes de toiles de tentes, affichent les couleurs sable des dunes et des tours de grès environnantes.



Elles confirment la volonté de Banyan Tree de s’imprégner de l’histoire locale –ici, la civilisation nabatéenne-, de combiner l’excellence du service et le respect de l’environnement pour offrir des expériences uniques aux esthètes du voyage.



C’est également le cas du Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree qui a marqué, fin 2025, les débuts de l’enseigne à Singapour, au cœur d’une réserve naturelle. Ses 338 chambres et 24 cabanes en forme de graines installées dans des arbres ont été pensées en harmonie avec la nature, tout comme l’offre bien-être, les retraites et les promenades guidées.



Ce Resort a d'ailleurs reçu le prix BCA Green Mark Platinum pour son faible impact écologique.