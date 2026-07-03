Les robots humanoïdes améliorent-ils vraiment l'expérience client dans les hôtels ?

Des robots de plus en plus présents dans les établissements

Les robots humanoïdes sont de plus en plus présents dans les hôtels, aussi bien dans les établissements que dans leur communication. Une étude menée par NEOMA Business School montre toutefois que leur impact sur les clients varie selon le contexte.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 6 Juillet 2026 à 09:53

Lu 207 fois