easyJet lancera une liaison directe entre Lille et Prague à partir d’octobre 2026

Le lancement de cette liaison coïncidera avec l'arrivée de la saison hivernale, période particulièrement favorable à la fréquentation touristique de Prague.



Dès la fin du mois de novembre, les places de la Vieille Ville et de Venceslas accueillent leurs traditionnels marchés de Noël, parmi les plus fréquentés d'Europe centrale.



Illuminations, artisanat local, gastronomie tchèque et animations culturelles constituent autant d'atouts qui attirent chaque année une clientèle internationale. Cette nouvelle liaison permettra ainsi aux voyageurs du nord de la France de rejoindre plus facilement la capitale tchèque pour un court séjour ou comme point de départ d'un itinéraire à travers les différentes régions du pays.