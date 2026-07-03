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easyJet lancera une liaison directe entre Lille et Prague à partir d’octobre 2026

Une nouvelle porte d'entrée vers la Tchéquie depuis le nord de la France


À compter du 28 octobre 2026, easyJet reliera Lille à Prague avec deux vols hebdomadaires. Cette nouvelle desserte, qui portera à onze le nombre d’aéroports français connectés directement à la capitale tchèque, vise à soutenir la croissance de la clientèle française vers la destination.


Rédigé par le Lundi 6 Juillet 2026 à 09:56

À compter du 28 octobre 2026, easyJet reliera Lille à Prague - Depositphotos.com @rglinsky
À compter du 28 octobre 2026, easyJet reliera Lille à Prague - Depositphotos.com @rglinsky
IFTM
easyJet poursuivra le développement de son réseau français avec l'ouverture d'une liaison directe entre Lille et Prague à partir du 28 octobre 2026.

La compagnie assurera deux rotations par semaine, les mercredis et samedis, offrant aux voyageurs du nord de la France un accès sans escale à la capitale tchèque.

Avec cette nouvelle ligne, Lille devient le onzième aéroport français relié directement à Prague, rejoignant Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Bâle-Mulhouse, entre autres.

Au-delà du trafic touristique, cette desserte a également vocation à favoriser les échanges économiques, culturels et professionnels entre la France et la Tchéquie.

Le marché français poursuit sa progression

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Cette ouverture intervient dans un contexte de croissance du tourisme français vers la Tchéquie. Selon CzechTourism, le pays a accueilli plus de 280 000 visiteurs français en 2025, générant près de 740 000 nuitées.

"La France est un marché stratégique pour le tourisme tchèque. Avec plus de 280 000 visiteurs français et 740 000 nuitées enregistrées en 2025, la demande est en forte progression.

Cette nouvelle liaison entre Lille et Prague s'inscrit dans cette dynamique et portera à 11 le nombre d'aéroports français reliés directement à Prague, offrant un accès facilité à notre capitale et à l'ensemble des régions tchèques", souligne Markéta Dianová, directrice de CzechTourism à Paris.

L'office de tourisme voit dans cette nouvelle connexion un levier pour encourager les visiteurs français à découvrir non seulement Prague, mais également les différentes régions du pays.

Une ouverture avant la saison des marchés de Noël

Le lancement de cette liaison coïncidera avec l'arrivée de la saison hivernale, période particulièrement favorable à la fréquentation touristique de Prague.

Dès la fin du mois de novembre, les places de la Vieille Ville et de Venceslas accueillent leurs traditionnels marchés de Noël, parmi les plus fréquentés d'Europe centrale.

Illuminations, artisanat local, gastronomie tchèque et animations culturelles constituent autant d'atouts qui attirent chaque année une clientèle internationale. Cette nouvelle liaison permettra ainsi aux voyageurs du nord de la France de rejoindre plus facilement la capitale tchèque pour un court séjour ou comme point de départ d'un itinéraire à travers les différentes régions du pays.


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Tags : easy jet, lille, prague
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