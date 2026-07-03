TAP Air Portugal ouvre une ligne directe entre Lisbonne et Curitiba au Brésil, Depositphotos.com Photo by Wirestock
La compagnie aérienne TAP Air Portugal ouvre une nouvelle ligne aérienne directe reliant Lisbonne à la ville de Curitiba au Brésil.
Cette liaison commerciale est entrée en service le 2 juillet. Le transporteur propose trois vols par semaine pour connecter le Portugal à la capitale de l'État du Paraná. Les trajets s'effectuent à bord d'avions Airbus A330-200.
Cette liaison permet de faciliter le parcours des voyageurs français vers le sud du Brésil. La ville de Curitiba offre une nouvelle porte d'entrée pour explorer la région, notamment les chutes d'Iguazu. La compagnie continue d'investir sur ce marché, « tout en offrant davantage de choix, de flexibilité et de connexions à ses passagers », comme l'explique un communiqué.
Cette liaison commerciale est entrée en service le 2 juillet. Le transporteur propose trois vols par semaine pour connecter le Portugal à la capitale de l'État du Paraná. Les trajets s'effectuent à bord d'avions Airbus A330-200.
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Trois autres liaisons ouvrent vers la Grèce, les Açores et le Cap-Vert
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Le transporteur portugais ouvre trois autres lignes en même temps au départ de ses deux hubs nationaux. La ligne Lisbonne - Athènes fonctionne depuis le 1er juillet avec cinq vols par semaine. La liaison entre Porto et l'île de Terceira aux Açores propose quatre vols hebdomadaires depuis le 1er juillet. Enfin, la ligne Porto - Praia au Cap-Vert offre trois vols par semaine depuis le 2 juillet.
Ces nouveautés s'ajoutent au réseau global de la compagnie. L'entreprise gère plus de 80 destinations en Europe, en Afrique et sur le continent américain. Ces lignes permettent de renforcer le rôle de passerelle de la compagnie pour le public au départ de la France.
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