TAP Air Portugal ouvre une ligne directe entre Lisbonne et Curitiba au Brésil

La compagnie aérienne TAP Air Portugal ouvre une nouvelle ligne aérienne directe reliant Lisbonne à la ville de Curitiba au Brésil.



Cette liaison commerciale est entrée en service le 2 juillet. Le transporteur propose trois vols par semaine pour connecter le Portugal à la capitale de l'État du Paraná. Les trajets s'effectuent à bord d'avions Airbus A330-200.



Cette liaison permet de faciliter le parcours des voyageurs français vers le sud du Brésil. La ville de Curitiba offre une nouvelle porte d'entrée pour explorer la région, notamment les chutes d'Iguazu. La compagnie continue d'investir sur ce marché, « tout en offrant davantage de choix, de flexibilité et de connexions à ses passagers », comme l'explique un communiqué.