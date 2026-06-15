TAP Air Portugal célèbre 60 ans de liaisons avec le Brésil

Les dirigeants de TAP Air Portugal ont célébré à Rio de Janeiro les 60 ans des opérations de la compagnie entre le Portugal et le Brésil. DepositPhotos.com/zhukovsky
Le Brésil demeure l'un des marchés les plus importants pour TAP Air Portugal.
À l'occasion du 60e anniversaire de ses opérations dans le pays, la compagnie a rappelé son attachement à cette destination, qui occupe une place centrale dans sa stratégie de développement à long terme.
À l'occasion du 60e anniversaire de ses opérations dans le pays, la compagnie a rappelé son attachement à cette destination, qui occupe une place centrale dans sa stratégie de développement à long terme.
Le Brésil, un marché stratégique pour TAP
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En 2026, TAP prévoit de transporter 2,1 millions de passagers entre le Brésil et l'Europe.
Le premier vol direct en jet entre Lisbonne et Rio de Janeiro a été opéré le 17 juin 1966. et la compagnie dessert aujourd'hui 15 destinations brésiliennes depuis le Portugal, dont Curitiba et São Luís do Maranhão.
La compagnie continue d'étendre son réseau et de renforcer les connexions entre le Brésil, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord via ses hubs de Lisbonne et Porto.
La compagnie souligne également le rôle joué par ses liaisons dans le développement des échanges touristiques, économiques et culturels entre les deux pays au cours des dernières décennies.
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