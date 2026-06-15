TAP Air Portugal célèbre 60 ans de liaisons avec le Brésil

En, TAP prévoit de transporterentre le Brésil et l'Europe.Le premier vol direct en jet entrea été opéré le. et la compagnie dessert aujourd'hui 15 destinations brésiliennes depuis le Portugal, dontetLa compagnie continue d'étendre son réseau et de renforcer les connexions entre le Brésil, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord via ses hubs de Lisbonne et Porto.La compagnie souligne également le rôle joué par ses liaisons dans letouristiques, économiques et culturels entre les deux pays au cours des dernières décennies.