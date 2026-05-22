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Açores : TAP Air Portugal lance une nouvelle liaison vers Santa Maria

Deux vols hebdomadaires relieront Lisbonne à l’île des Açores jusqu’en septembre


TAP Air Portugal a inauguré une nouvelle liaison entre Lisbonne et l’île de Santa Maria, dans l’archipel des Açores. La compagnie opérera deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches, entre le 15 juin et le 15 septembre 2026.


Rédigé par le Mardi 26 Mai 2026 à 14:15

La compagnie portugaise renforce son réseau vers les Açores avec deux nouvelles routes cet été. DepositPhotos.com/ rafapress
La compagnie portugaise renforce son réseau vers les Açores avec deux nouvelles routes cet été. DepositPhotos.com/ rafapress
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TAP Air Portugal lance une nouvelle ligne entre Lisbonne et l’île de Santa Maria. Les vols quitteront Lisbonne à 12h30 pour une arrivée à Santa Maria à 14h05.

Dans le sens retour, les appareils décolleront à 15h15 pour rejoindre la capitale portugaise à 18h35.

TAP Air Portugal précise que cette liaison sera opérée en Airbus A320neo pendant la saison estivale, avec une capacité de 174 passagers. Le reste de l’année, la route sera assurée en Embraer 190 de 106 sièges.

Deux nouvelles routes vers les Açores cet été

Autres articles
La compagnie a également annoncé l’ouverture d’une liaison entre Porto et Terceira à compter du 1er juillet 2026.

Ces nouvelles dessertes viennent compléter les vols déjà opérés par TAP Air Portugal entre Lisbonne, Ponta Delgada et Terceira.

Avec ces deux nouvelles lignes, la compagnie proposera désormais 48 vols hebdomadaires entre le Portugal continental et les Açores.

A lire aussi : TAP Air Portugal supprime temporairement les frais de modification des billets

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Tags : acores, portugal, tap air portugal
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