Açores : TAP Air Portugal lance une nouvelle liaison vers Santa Maria

La compagnie portugaise renforce son réseau vers les Açores avec deux nouvelles routes cet été. DepositPhotos.com/ rafapress
TAP Air Portugal lance une nouvelle ligne entre Lisbonne et l’île de Santa Maria. Les vols quitteront Lisbonne à 12h30 pour une arrivée à Santa Maria à 14h05.
Dans le sens retour, les appareils décolleront à 15h15 pour rejoindre la capitale portugaise à 18h35.
TAP Air Portugal précise que cette liaison sera opérée en Airbus A320neo pendant la saison estivale, avec une capacité de 174 passagers. Le reste de l’année, la route sera assurée en Embraer 190 de 106 sièges.
Dans le sens retour, les appareils décolleront à 15h15 pour rejoindre la capitale portugaise à 18h35.
TAP Air Portugal précise que cette liaison sera opérée en Airbus A320neo pendant la saison estivale, avec une capacité de 174 passagers. Le reste de l’année, la route sera assurée en Embraer 190 de 106 sièges.
Deux nouvelles routes vers les Açores cet été
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La compagnie a également annoncé l’ouverture d’une liaison entre Porto et Terceira à compter du 1er juillet 2026.
Ces nouvelles dessertes viennent compléter les vols déjà opérés par TAP Air Portugal entre Lisbonne, Ponta Delgada et Terceira.
Avec ces deux nouvelles lignes, la compagnie proposera désormais 48 vols hebdomadaires entre le Portugal continental et les Açores.
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