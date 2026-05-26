Ponant Explorations renouvelle ses croisières immersives au Groenland

Les passagers pourront partager le quotidien des communautés inuit à travers plusieurs expériences conçues avec les habitants du Groenland. DepositPhotos.com/portosabbia
Ponant Explorations et Sedna, un créateur d'expédition scientifique dédiée à l'exploration des régions polaires, proposeront deux nouvelles croisières immersives au Groenland au printemps 2027.
Les deux partenaires souhaitent proposer une immersion dans le quotidien groenlandais à travers différentes activités, comme le traîneau à chiens, le kayak, la pêche blanche, le ski de randonnée avec pulka ou encore des nuits sous tente traditionnelle sur la banquise.
Ponant Explorations et Sedna expliquent que ces expériences ont été imaginées et seront encadrées par les Groenlandais eux-mêmes, afin de favoriser les échanges avec les voyageurs.
Les deux partenaires souhaitent proposer une immersion dans le quotidien groenlandais à travers différentes activités, comme le traîneau à chiens, le kayak, la pêche blanche, le ski de randonnée avec pulka ou encore des nuits sous tente traditionnelle sur la banquise.
Ponant Explorations et Sedna expliquent que ces expériences ont été imaginées et seront encadrées par les Groenlandais eux-mêmes, afin de favoriser les échanges avec les voyageurs.
Ponant Explorations : des itinéraires opérés à bord du Commandant Charcot
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Les croisières seront opérées à bord du Commandant Charcot, présenté par la compagnie comme l’un des rares navires capables d’accéder au Haut-Arctique groenlandais au printemps, grâce à sa coque polaire PC2 et à sa propulsion hybride électrique et gaz naturel liquéfié.
Certaines expériences incluront notamment une nuit dans une tente traditionnelle inuit sur le site de Nunanutaat, ainsi qu’une immersion dans un camp scientifique installé sur la banquise, auprès de chercheurs spécialisés en glaciologie, climatologie et biologie marine.
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