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Ponant Explorations renouvelle ses croisières immersives au Groenland

Deux nouveaux départs sont programmés au printemps 2027


Ponant Explorations et Sedna proposeront deux nouvelles croisières immersives au Groenland au printemps 2027, après une première édition organisée en 2025. Ces voyages d’exploration mettront l’accent sur les rencontres avec les communautés inuit et des expériences conçues directement avec les habitants du village de Kullorsuaq.


Rédigé par le Mardi 26 Mai 2026 à 10:12

Les passagers pourront partager le quotidien des communautés inuit à travers plusieurs expériences conçues avec les habitants du Groenland. DepositPhotos.com/portosabbia
Les passagers pourront partager le quotidien des communautés inuit à travers plusieurs expériences conçues avec les habitants du Groenland. DepositPhotos.com/portosabbia
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Ponant Explorations et Sedna, un créateur d'expédition scientifique dédiée à l'exploration des régions polaires, proposeront deux nouvelles croisières immersives au Groenland au printemps 2027.

Les deux partenaires souhaitent proposer une immersion dans le quotidien groenlandais à travers différentes activités, comme le traîneau à chiens, le kayak, la pêche blanche, le ski de randonnée avec pulka ou encore des nuits sous tente traditionnelle sur la banquise.

Ponant Explorations et Sedna expliquent que ces expériences ont été imaginées et seront encadrées par les Groenlandais eux-mêmes, afin de favoriser les échanges avec les voyageurs.

Ponant Explorations : des itinéraires opérés à bord du Commandant Charcot

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Les croisières seront opérées à bord du Commandant Charcot, présenté par la compagnie comme l’un des rares navires capables d’accéder au Haut-Arctique groenlandais au printemps, grâce à sa coque polaire PC2 et à sa propulsion hybride électrique et gaz naturel liquéfié.

Certaines expériences incluront notamment une nuit dans une tente traditionnelle inuit sur le site de Nunanutaat, ainsi qu’une immersion dans un camp scientifique installé sur la banquise, auprès de chercheurs spécialisés en glaciologie, climatologie et biologie marine.

A lire aussi : A bord du Commandant Charcot (Ponant Explorations) entre Brest et Reykjavik

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Tags : ponant
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