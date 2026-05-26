Ponant Explorations renouvelle ses croisières immersives au Groenland

Les croisières seront opérées à bord du Commandant Charcot, présenté par la compagnie comme l’un des rares navires capables d’accéder au Haut-Arctique groenlandais au printemps, grâce à sa coque polaire PC2 et à sa propulsion hybride électrique et gaz naturel liquéfié.Certaines expériences incluront notamment une nuit dans une tente traditionnelle inuit sur le site de Nunanutaat, ainsi qu’une immersion dans un camp scientifique installé sur la banquise, auprès de chercheurs spécialisés en glaciologie, climatologie et biologie marine.