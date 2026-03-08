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PONANT Explorations : un séminaire en mer pour célébrer les partenaires

Immersion au cœur du luxe et du voyage d'exploration


Entre Rotterdam et Bergen, PONANT Explorations a réuni une soixantaine de partenaires de son réseau de distribution lors de la cinquième édition de son Séminaire en mer. Pendant plusieurs jours à bord du Lapérouse, agents de voyages et tour-opérateurs ont pu découvrir l’expérience proposée par la compagnie et échanger avec ses équipes dans un cadre maritime spectaculaire, aux côtés des sponsors de l’événement : Xplorassur, Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui.


Rédigé par le Dimanche 22 Mars 2026 à 21:00

PONANT Explorations a réuni, du 25 au 28 février 2026, une soixantaine d’agences de voyages et partenaires du trade à bord du Lapérouse pour la cinquième édition de son Séminaire en mer.

Cet événement constitue un temps fort pour la compagnie. « C’est l’occasion pour nous de célébrer la collaboration avec nos partenaires distributeurs, agences de voyages, OTAs et tour-opérateurs », explique Olivier Narcy, directeur commercial EMEA et des relations clients de PONANT.

Cette édition 2026 s’inscrit également dans les ambitions de développement du groupe sur la distribution. « Cette année, nous avons décidé de pousser l’objectif de croissance à plus de 6%, ce qui montre à quel point la compagnie a décidé d’investir sur la distribution B2B », poursuit-il, soulignant l’importance stratégique du réseau de partenaires.

Une expérience qui marque les professionnels du tourisme

Pendant la navigation, les participants ont pu vivre l’expérience PONANT, dans les conditions réelles d’une croisière d’exploration haut de gamme.

Pour Martine Juen, directrice de Juen Voyages, cette immersion confirme la singularité du produit : « Ponant, pour moi, c’est vraiment le luxe à la française. Tout y est : on part, on s’installe, on ne bouge pas sa valise, et on change de décor tous les jours. »

Elle souligne également l’attention particulière portée aux clients et aux partenaires, marque de fabrique de la compagnie. « C’est une entreprise qui sait reconnaître ses clients les plus fidèles. Aujourd’hui, dans le tourisme, cela devient très difficile d’avoir une reconnaissance du client à ce niveau-là. »

À bord, l’élégance des espaces, la qualité du service et l’atmosphère raffinée participent à créer une expérience immersive qui séduit durablement les professionnels présents.

Des voyages d’exploration dans des territoires préservés

Au-delà du confort à bord, les itinéraires proposés constituent l’une des signatures de la compagnie.

Pour Michel Gosselin, directeur d'Épopées du Monde, cette approche fait la différence : « Aujourd’hui, seul Ponant permet d’arriver en nombre très restreint dans des territoires très sauvages, très préservés et sans nuire aux populations. »

Cette philosophie s’inscrit dans l’ADN de la compagnie, reconnue pour ses expéditions maritimes exclusives dans des régions du monde parmi les plus spectaculaires et préservées.

« Toute cette alchimie fait qu’entre un esprit familial convivial, des prestations d’immense qualité et des itinéraires très bien travaillés, on arrive à la croisière que je qualifierais de quasi parfaite », conclut-il.

Entre raffinement, expertise maritime et accès privilégié à des destinations d’exception, l’expérience proposée par PONANT Explorations continue de séduire un réseau de partenaires particulièrement engagé.

Contact PONANT Explorations

PONANT Explorations : un séminaire en mer pour célébrer les partenaires
Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT EXPLORATIONS :

Email : reservation@ponant.com
Téléphone : 04 91 16 16 28

Site web : www.ponant.com

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Tags : ponant
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