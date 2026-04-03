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Ponant met en place une "Politique Sérénité" pour soutenir la distribution

Des conditions de réservation assouplies


Ponant Explorations Group lance une "Politique Sérénité" destinée à accompagner ses partenaires commerciaux. Le dispositif permet de modifier ou reporter une croisière sans frais, sous conditions.


Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 12:09

L’acompte versé reste non remboursable, mais il peut être transféré sur une nouvelle réservation - Depositphotos.com, portosabbia
L’acompte versé reste non remboursable, mais il peut être transféré sur une nouvelle réservation - Depositphotos.com, portosabbia
TAP Air Portugal
Ponant Explorations Group déploie une "Politique Sérénité" applicable à toute nouvelle réservation effectuée jusqu’au 30 avril 2026.

Ce dispositif permet aux clients des agences de modifier ou reporter leur croisière sans frais, à condition que le nouveau départ intervienne sur la même année (ou antérieurement).

L’acompte versé reste non remboursable, mais il peut être transféré sur une nouvelle réservation.

La demande de modification doit être effectuée au plus tard 90 jours avant le départ initial.

Plusieurs conditions accompagnent cette mesure

Autres articles
Le report est également conditionné au choix d’une croisière d’un montant équivalent ou supérieur à la réservation initiale.

Enfin, toute nouvelle réservation reste soumise aux disponibilités et aux conditions tarifaires en vigueur au moment du changement.

Ajoutons, en parallèle, que Paul Gauguin Croisières dévoile sa nouvelle brochure 2028, dédiée à l’exploration des archipels de la Polynésie et du Pacifique Sud, soit 6 itinéraires et près de 40 départs, de 7 à 14 nuits, reliant les îles de la Société, les Tuamotu, les Marquises et les îles Cook.

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Tags : croisieres, ponant
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