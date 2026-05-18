Léa Joulia lance Naïa Journey, une agence de voyages immersifs et bien-être

Léa Joulia a créé Naïa Journey, une agence de voyages spécialisée dans les voyages immersifs et bien-être en petits groupes. @L.J.
Le goût du voyage, Léa Joulia le tient de sa famille. Ses grands-parents, instituteurs, ont beaucoup voyagé et lui ont transmis très tôt leur curiosité pour les autres cultures.
Après un master en management hôtelier, elle travaille dans l’hôtellerie de luxe, notamment dans l’événementiel et l’accueil de groupes.
La crise du Covid change ensuite sa trajectoire. Elle quitte la Polynésie française pour revenir dans le Lot, où sa mère dirige depuis près de trente ans un centre de bien-être ayurvédique. Pendant quatre ans, Léa Joulia accompagne des séjours et commence à créer les siens.
« Je suis passée d’un luxe à l’autre. J’ai découvert ma vraie version du luxe : travailler dans la nature et avoir un métier qui a du sens », explique-t-elle.
Après un master en management hôtelier, elle travaille dans l’hôtellerie de luxe, notamment dans l’événementiel et l’accueil de groupes.
La crise du Covid change ensuite sa trajectoire. Elle quitte la Polynésie française pour revenir dans le Lot, où sa mère dirige depuis près de trente ans un centre de bien-être ayurvédique. Pendant quatre ans, Léa Joulia accompagne des séjours et commence à créer les siens.
« Je suis passée d’un luxe à l’autre. J’ai découvert ma vraie version du luxe : travailler dans la nature et avoir un métier qui a du sens », explique-t-elle.
Une agence spécialisée dans les séjours immersifs et bien-être
Créée début 2026, Naïa Journey propose des séjours en petits groupes, généralement entre 10 et 15 personnes.
L’agence organise des retraites bien-être, des séjours sportifs, culturels, gastronomiques ou encore des immersions marines. Le point commun entre tous ces voyages : l’immersion et les rencontres humaines. Naïa Journey propose des packages et des expériences sur mesure pour les particuliers et les entreprises.
« Le thème sert surtout à rassembler des gens qui sont sur la même longueur d’onde. Mais le voyage en lui-même est déjà une expérience transformatrice », souligne Léa Joulia.
Pour construire ses séjours, la jeune entrepreneuse travaille avec des guides, intervenants et hébergeurs qu’elle connaît personnellement. Parmi les destinations proposées figurent la Grèce, le Maroc, l’Égypte, l’Irlande, l’Inde ou encore la France.
La question du tourisme durable est également au cœur de son projet.
« La règle fondamentale dans tous les séjours, c’est de ne pas nuire », rappelle la fondatrice de Naïa Journey, qui défend un tourisme plus respectueux des habitants, de l’environnement et des cultures locales.
L’agence organise des retraites bien-être, des séjours sportifs, culturels, gastronomiques ou encore des immersions marines. Le point commun entre tous ces voyages : l’immersion et les rencontres humaines. Naïa Journey propose des packages et des expériences sur mesure pour les particuliers et les entreprises.
« Le thème sert surtout à rassembler des gens qui sont sur la même longueur d’onde. Mais le voyage en lui-même est déjà une expérience transformatrice », souligne Léa Joulia.
Pour construire ses séjours, la jeune entrepreneuse travaille avec des guides, intervenants et hébergeurs qu’elle connaît personnellement. Parmi les destinations proposées figurent la Grèce, le Maroc, l’Égypte, l’Irlande, l’Inde ou encore la France.
La question du tourisme durable est également au cœur de son projet.
« La règle fondamentale dans tous les séjours, c’est de ne pas nuire », rappelle la fondatrice de Naïa Journey, qui défend un tourisme plus respectueux des habitants, de l’environnement et des cultures locales.
Offrir un cadre juridique et légal aux voyages immersifs
Avec Naïa Journey, Léa Joulia souhaite répondre à un manque dans le secteur du tourisme.
« Les voyageurs cherchent autre chose qu’un voyage classique aujourd’hui. Ils veulent vivre une expérience et rencontrer des personnes », explique la fondatrice de Naïa Journey.
Mais la jeune cheffe d’entreprise pointe aussi les dérives de certaines offres mises en avant sur les réseaux sociaux. Elle évoque notamment la multiplication de séjours organisés sans structure légale ni garanties pour les voyageurs.
« Beaucoup de voyageurs ne pensent pas forcément à vérifier les assurances ou la structure légale derrière un séjour », explique la cheffe d’entreprise.
Elle regrette une forme de concurrence déloyale entre les agences immatriculées et certains influenceurs ou travel planners présents sur Instagram.
« Je suis très présente sur les réseaux, je trouve une centaine d'offres par jour de voyages sur des thématiques bien-être, tous ne sont pas dans les clous. Quand on crée une vraie agence, cela demande énormément d’argent, de temps et d’énergie », souligne Léa Joulia.
Malgré cela, elle reste optimiste pour l’avenir du secteur. « Je pense que les gens finissent par faire la différence », estime la fondatrice de Naïa Journey.
« Les voyageurs cherchent autre chose qu’un voyage classique aujourd’hui. Ils veulent vivre une expérience et rencontrer des personnes », explique la fondatrice de Naïa Journey.
Mais la jeune cheffe d’entreprise pointe aussi les dérives de certaines offres mises en avant sur les réseaux sociaux. Elle évoque notamment la multiplication de séjours organisés sans structure légale ni garanties pour les voyageurs.
« Beaucoup de voyageurs ne pensent pas forcément à vérifier les assurances ou la structure légale derrière un séjour », explique la cheffe d’entreprise.
Elle regrette une forme de concurrence déloyale entre les agences immatriculées et certains influenceurs ou travel planners présents sur Instagram.
« Je suis très présente sur les réseaux, je trouve une centaine d'offres par jour de voyages sur des thématiques bien-être, tous ne sont pas dans les clous. Quand on crée une vraie agence, cela demande énormément d’argent, de temps et d’énergie », souligne Léa Joulia.
Malgré cela, elle reste optimiste pour l’avenir du secteur. « Je pense que les gens finissent par faire la différence », estime la fondatrice de Naïa Journey.
Un parcours de création long et coûteux
Si elle connaissait déjà le monde du tourisme, Léa Joulia ne s’attendait pas à la difficulté de créer une agence de voyages. « Ça a été une grosse claque », reconnaît la cheffe d’entreprise.
Entre les garanties financières, les assurances, les démarches administratives et le capital nécessaire, le parcours a été long. La jeune entrepreneuse explique avoir été accompagnée par la CCI, des comptables et des juristes pour monter son projet.
« Heureusement que j’ai été accompagnée. Je n’aurais pas pu faire ça seule, confie Léa Joulia. C’est compliqué, mais c’est aussi ce qui protège les voyageurs. »
Entre les garanties financières, les assurances, les démarches administratives et le capital nécessaire, le parcours a été long. La jeune entrepreneuse explique avoir été accompagnée par la CCI, des comptables et des juristes pour monter son projet.
« Heureusement que j’ai été accompagnée. Je n’aurais pas pu faire ça seule, confie Léa Joulia. C’est compliqué, mais c’est aussi ce qui protège les voyageurs. »
Des ambitions mesurées pour les prochaines années
Pour la suite, elle souhaite développer son agence progressivement, sans perdre l’esprit de départ.
« Je veux que les gens se disent : si c’est un séjour Naïa, on peut y aller les yeux fermés », explique la cheffe d’entreprise.
Elle prévoit déjà de nouveaux projets, notamment autour de la Corée du Sud.
En parallèle, elle travaille aussi sur une association baptisée Alta Events. L’objectif : financer des projets solidaires et permettre à des personnes qui n’en ont pas les moyens de voyager.
Au fond, Léa Joulia veut défendre une vision du voyage tournée vers l’ouverture et les rencontres humaines.
« Si les voyageurs repartent exactement les mêmes qu’en arrivant, c’est qu’on a raté quelque chose », conclut la fondatrice de Naïa Journey.
« Je veux que les gens se disent : si c’est un séjour Naïa, on peut y aller les yeux fermés », explique la cheffe d’entreprise.
Elle prévoit déjà de nouveaux projets, notamment autour de la Corée du Sud.
En parallèle, elle travaille aussi sur une association baptisée Alta Events. L’objectif : financer des projets solidaires et permettre à des personnes qui n’en ont pas les moyens de voyager.
Au fond, Léa Joulia veut défendre une vision du voyage tournée vers l’ouverture et les rencontres humaines.
« Si les voyageurs repartent exactement les mêmes qu’en arrivant, c’est qu’on a raté quelque chose », conclut la fondatrice de Naïa Journey.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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