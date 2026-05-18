Léa Joulia lance Naïa Journey, une agence de voyages immersifs et bien-être

« Le thème sert surtout à rassembler des gens qui sont sur la même longueur d’onde. Mais le voyage en lui-même est déjà une expérience transformatrice »

« La règle fondamentale dans tous les séjours, c’est de ne pas nuire »,

Créée début 2026, Naïa Journey propose, généralementL’agence organise. Le point commun entre tous ces voyages : l’immersion et les rencontres humaines. Naïa Journey propose des packages et des expériences sur mesure pour les particuliers et les entreprises., souligne Léa Joulia.Pour construire ses séjours, la jeune entrepreneuse travaille avecParmi les destinations proposées figurentLa question du tourisme durable est également au cœur de son projet.rappelle la fondatrice de Naïa Journey, qui défenddes habitants, de l’environnement et des cultures locales.